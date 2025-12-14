タイガースがクローザーのケンリー・ジャンセン（38）と1年契約1100万ドル（約17億円、2027年は球団オプション）で合意したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。

ジャンセンは通算476セーブを挙げており、歴代3位のリー・スミス（479セーブ）まであと3セーブ。2026年中に通算500セーブに到達する可能性も十分ある。タイガースは今オフ、ブルペン強化を課題に掲げており、この1週間でジャンセンの獲得に加え、カイル・フィネガンとも再契約を結んだ。

メジャー16年目を迎えても、ジャンセンにはまだ力が残っている。2025年はエンゼルスで59イニングを投げ、防御率2.59を記録した。ただし周辺指標には懸念もあり、奪三振率24.4％、ハードヒット率44.6％はいずれもキャリアワーストだった。防御率とは対照的に、SIERA（Skill−Interactive ERA/スキル相互作用型防御率、投手自身がコントロールできる要素を重視して、奪三振率（K％）四球率（BB％）ゴロ率（GB％）を組み合わせて、投手が本来どれくらいの防御率になるはずかを数値化）は3.94と高めだった。それでも、2025年後半にかけて成績は持ち直した。

シーズン終盤の好調ぶりは、来季さらに状態を上げる希望材料となっており、低迷したエンゼルスから、再び優勝争いを狙うチームに移ることで、モチベーションの面でもプラスになる可能性がある。なおウィル・ベストは、2025年シーズンにタイガースで23セーブを挙げたが、セットアップ役に回ることになる。