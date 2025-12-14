更年期にさしかかると、女性ホルモンの減少によりホルモンバランスが乱れ、《疲れ、イライラ、不安感、ほてり、めまい》などの不調が現れます。このゆらぎ世代の不調と向き合う第一歩は「症状を理解し、正しく知ること」です。そして不調を改善する鍵は「自律神経の力」と、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師である森田遼介さんは語ります。東洋医学の視点から6つの体質タイプに分類し、自分の体質に合うセルフケアが見つかる、森田さんの著書『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本 』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】やさしく、分かりやすく「ゆらぎ世代」を整えるコツを紹介する、森田遼介さん著書『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』

イライラ・怒りやすい

怒りという感情の発露には大きなエネルギーを使います。無駄に疲れてしまいますし、なるべくなら怒りたくないもの。

しかし、この「怒」の感情が起こりやすいのが更年期です。

怒りとは気や血（けつ）が逆上している状態だと考えてください。特に五臓の「肝」の乱れから血が不足するとイライラしやすくなります。

わかりやすいのは睡眠不足のときでしょう。

睡眠不足で血を増やすことができないと、「肝」が持つ気血を昇らせる働き（疏泄作用：そせつさよう）が暴走し、気血が上（頭部）へ昇りイライラしやすくなってしまいます。（※五臓とは：東洋医学で「五行論」に基づく「肝、心、脾、肺、腎」の５つの臓器のこと）

ストレスを発散させる

精神的ストレスの原因の大半は人間関係にあるため、他人に期待し過ぎないことを心がけましょう。

また、コメディ映画や感動する映画を観て笑ったり涙を流すことは、強いストレス発散効果が期待できるのでおすすめです。

また、無心になれる時間も大切で、「脳の過活動を抑える効果」「その瞬間に集中することでストレスや不安から心を解放する効果」「副交感神経を優位にし、心を落ち着かせる効果」といった多くのメリットがあります。

ちなみに私は火を見てボーッとする時間を定期的に持つようにしています。

火を見ることはストレス発散に効果的です。焚き火などの火を見ることで、脳波に「αアルファ波」が増加してリラックスできます。

これは、「1／ｆゆらぎ」という現象で、自然界の川の流れや波の音と同じリズムを持ちます。そのため副交感神経が優位になり、心が落ち着くというわけです。近年では、室内でもアルコールを入れて安全に火を見ることができるアイテムが簡単に購入できます。

筋肉の緊張を緩和させる働きがあるツボ

「太衝」は、筋肉の緊張を緩和させる働きがあるため、無意識にも身体に力が入ってしまう人におすすめのツボです。

全体の気血のめぐりを良くするためにも、日頃から指圧やお灸をして、身体の余計な力を緩めましょう。

太衝の名前の由来は「太」＝大きい・主要、「衝」＝交通の要所。エネルギーが集中する場所にあり足の甲で「気血の通り道が大きく集まるツボ」という意味で名付けられました。



《まとめ：まずはここから！セルフケア》

1：人に期待し過ぎないことを心がける

2：笑う、泣く、感情を口に出して話す

3：無心になれることを探す



（ツボ図／関根庸子（Cc：荒井敬） 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より）

【ツボ】太衝（たいしょう）：足の厥陰肝経（けついんかんけい）

１：足の親指と人差し指の骨の間を足首に向かって指が止まるところまでスライドしていく。

２：かかと方向へ押して圧痛点を探す。

次に「イライラ・怒りやすい」の不調が出やすい体質について、ランキング形式でご紹介していきます。

この不調が出やすい体質は？

「イライラ・怒りやすい」の不調が出やすい体質第１位【血虚タイプ】：血が不足して熱が発生し、上へ昇る状態になります。「肝」の血が足りずイライラしやすいタイプです。

＊【血虚タイプ】など＜6つの体質タイプ＞の確認方法はこちら

そこで血を補い、めぐりを良くする鮭を使った「鮭と黒豆の炊き込みご飯」を紹介します。黒豆は血を補う作用があり、鮭の鉄分やビタミンＢ群と合わせるとより効果的です。

【鮭と黒豆の炊き込みご飯】

《材料》米：２合、塩鮭：１切れ、乾燥黒豆：大さじ２、（A)醤油：大さじ２、酒：大さじ１、だし汁：400ml

《作り方》１：米は洗い、30分ほど浸水させる、乾燥黒豆は軽く洗い、水気を切る。２：炊飯器に米、黒豆、（A）を入れたあと、生鮭または塩鮭を上に乗せ、通常モードで炊飯する。３：炊きあがったら鮭の骨を取り除き、全体を混ぜ合わせて完成。

「イライラ・怒りやすい」の不調が出やすい体質第２位【気滞・お血タイプ】：気や血のめぐりが滞ることで、怒りっぽくなります。

これらのタイプの人はセルフケアとして「肝胆ストレッチ」を取り入れましょう。

1：両手を組んで上に伸ばし、3回深呼吸を行う。これを3回繰り返す。

2：組んだ手を上に伸ばしてから身体を横に倒し、3回深呼吸する。

3：「2」を左右３回ずつ行う。



（イラスト／pum 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より）

乳頭下の肋骨付近に、「肝経」の 「期門」というツボがあり、ここを刺激すると精神に関係の深い「肝」のめぐりが良くなります。意外と脇腹が張っていることを実感できるはずです。

「肝」の気が滞ると脇腹の張りや痛みが出やすくなりますが、そこには「肝」と関係の深い「胆経」の経絡が走っているためです。胆経は目から始まり側頭部を通って、体幹の側面から脚にかけて走っています。

また、デスクワークなどで鼻や目の乾燥を感じたら休憩を取りましょう。

鼻は「肺」と関係が深く「気」を司り、目は「肝」と関係が深く「血」を司ります。乾燥は熱の発生症状であり、目を使い過ぎると熱を持ちやすい状態になるため、テレビやスマホ、パソコンなどの画面を見る時間をできるだけ減らすことも大切なストレスケアになります。



（ツボ図／関根庸子（Cc：荒井敬） 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より

【ツボ】期門（きもん）：足の厥陰肝経（けついんかんけい）

乳頭の下方。左右の助骨付近にある。

「爪楊枝イライラ解消法」でストレスケア

「イライラ・怒りやすい」の不調が出やすい体質第３位【陰虚タイプ】：身体をクールダウンさせる、水（津液）が足りなくなることで「肝」や「心」を潤すことができず、熱が上に昇りイライラしやすくなります。

このタイプは、「爪楊枝イライラ解消法」でストレスケアをしましょう。やり方は、まず、爪楊枝を30本ほど輪ゴムで束ねます。尖ったほうで頭全体をまんべんなく軽い力で叩いて刺激を与えます。

これを1〜2日に1回行い、日頃から余計な熱を頭から逃がしてあげることで大きな爆発を回避しやすくなります。

イライラして我慢の限界になると自然に頭をワーッとかきたくなりますが、これは無意識のうちにストレス発散行為を身体が行っている一例です。

抜け毛予防にもなりますので、ぜひやってみてください。



（イラスト／pum 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より）

※本稿は『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。