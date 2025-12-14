「日本の若者たちは躊躇わない」堂安、菅原、小川、塩貝…オランダの“目利きの達人”がサムライたちの入団秘話を明かす。「アイ・カム！って自分で決めちゃうんだ」【現地発】
堂安律（フローニンヘン/現フランクフルト）、菅原由勢（AZ/現ブレーメン）、そして小川航基、佐野航大、塩貝健人（いずれもNEC）――。フローニンヘンとAZのチーフスカウトとして、NECではテクニカル・ディレクターとして、カルロス・アールベルスは５人の日本人選手をエールディビジの舞台に送り込み、その全員が活躍している。そんな「日本人選手の目利きの達人」と５分ほど立ち話をすると、何度も「サムライブルー」「青いユニホーム」「なんと素晴らしい」「アイ・カム」という４つのフレーズを繰り返した。
「日本人選手はヨーロッパでプレーしようとする意欲が高いですよね。イングランド、ドイツ、スペイン、オランダ、ベルギー…。いたるところにいます。
若い選手にとってサムライブルーは夢。あの青いユニホームを着るために、彼らはヨーロッパでプレーしなければならない。『うちのクラブは君に興味がある』と声をかけると、日本人選手はためらうことなくヨーロッパにやって来る。なんと素晴らしいことなんだ」
アールベルスTDは堂安をスカウトした当時を振り返る。
「私はそのとき、フローニンヘンのチーフスカウトでした。堂安は2016年のU-19アジアカップと17年のU-20ワールドカップで活躍し、ヨーロッパのいくつかのクラブが彼のことを追ってました。それでも彼は初めて声をかけたクラブに移籍することを決めたのです。他からのオファーを待つことなしにね」
特に２ゴールを決めたイタリア戦（２―２の引き分け）はセンセーショナルだった。
――かつて、堂安選手は「ハンス・ナイラント社長（当時）とアールベルスさんが大阪まで直々に来てくれたのが嬉しかった。最初に声をかけてくれたクラブだし、フローニンヘンに行くと決めました」と言ってました。
「はい。私とハンスは開催地の韓国からそのまま大阪に飛びました。夢、それは日本代表の青いユニホーム。そのために、何がなんでもオファーの話が来たら、日本人は即座に決心してヨーロッパへ飛ぶ。ユキもそうだった」
“ユキ”とは菅原由勢のこと。当時、名古屋グランパスで期待の若手だった菅原だったが、トップチームに定着できず、「19年U-20ワールドカップ（ポーランド）で活躍して、自分はヨーロッパのクラブに移籍するんだ」という覚悟で大会に臨んだ。ベスト16で自身のミスから韓国に敗れたものの、大会中のプレーは輝いていた。
「私はAZのTDと一緒にU-20ワールドカップをポーランドで視察したうえで、ユキのマネジメント会社とコンタクトを取ろうとしたが、ユキ自身が『日本に一度帰ってから、すぐにオランダに行きます』と言い出したんだ。
両親や兄弟、周囲にいる人と相談するのが普通。他のクラブからのオファーを待って、それから返事をするのも当たり前のこと。だけど日本の若者たちは『アイ・カム！（オランダに行きます。だから僕を獲ってください――という意味が含まれている）』と自分で決めちゃうんだ。それは夢のため。サムライブルー。あの青いユニホーム。なんと素晴らしい人たちなんだ」
ここで居残り練習を終えた小川航基が来てくれた。アールベルスTDは「今、この記者に君たち日本人のことを褒めていたんだ。日本人選手たちは私が誘うと迷うことなく『アイ・カム！』って答えるって。君もそうだったよね」と小川に言った。そして小川にも分かるように、ここまでの話を伝えた。
「私は日本人の選手たちに感謝してます。日本人の若者たち、それは君（小川）もそうだったけど、堂安、菅原たちに私が『君に興味がある』と言うと『イエス、アイ・カム！』と即答した。ヨーロッパに行ってステップアップし、サムライブルーの青いユニホームを着るために。これから他のクラブからオファーが来るかもしれない。これから家族とも話さないといけない。だけど日本人選手は即座に『アイ・カム！』って言うんだ」
ここで居残り練習を終えた小川航基が来てくれた。アールベルスTDは「今、この記者に君たち日本人のことを褒めていたんだ。日本人選手たちは私が誘うと迷うことなく『アイ・カム！』って答えるって。君もそうだったよね」と小川に言った。そして小川にも分かるように、ここまでの話を伝えた。
