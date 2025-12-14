千葉のJ１昇格で“天才ドリブラー”に再び脚光。W杯３大会で優勝＆準優勝のワールドクラスが残した衝撃
Jリーグ開幕当時の1993年、「オリジナル10」（Jリーグ発足時の10クラブ）の一角だったジェフユナイテッド市原のエースで10番が、元西ドイツ代表MFのピエール・リトバルスキーだ。
ブンデスリーガで406試合に出場した天才ドリブラーは、西ドイツ代表の一員としても活躍。３度ワールドカップに参戦し、優勝１回（1990年）、準優勝２回（1982年、1986年）を経験した正真正銘のワールドクラスである。
ジェフユナイテッド市原に加入後は、華麗なテクニックで観衆を魅了。懐の深い切り返し、魔法のようなダブルタッチ、吸い付くようなトラップを主武器に大きな違いを生み出し、フリーキッカーとしても存在感を示すなど衝撃をもたらした。
あれから32年の時を経て、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりにJ１リーグ昇格を果たした。これで2026年から「オリジナル10」のうち現存する９クラブが再びトップリーグに集結すると、SNS上では「リトバルスキー」に改めて脚光。彼が活躍した当時を思い出す声が多く寄せられた。
「リトバルスキーも喜んでますかね」
「千葉J1時代の選手といえばリトバルスキーと城彰二しか知らない世代です」
「リトバルスキーとか巻とか佐藤とか、活躍してた頃が懐かしい」
「ジェフ市原がJ１復帰は嬉しいね。リトバルスキー選手がいた時に応援していたんだよ。おめでとう」
「リトバルスキーもオシムも喜んでるよ」
「ジェフ市原と言えば! リトバルスキー選手が大好きで応援していたのが懐かしい。J１昇格おめでとうございます」
ピッチでエンターテイメントを体現したリトバルスキー。当時、彼のプレースタイルに憧れたサッカー少年は数え切れない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
