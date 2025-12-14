俳優の小芝風花さん（28）が13日、自身のカレンダーのイベントに登場。2025年の仕事を振り返りました。

小芝さんが登場したのは『小芝風花カレンダー2026「Flower」』発売記念の記者発表会。カレンダーには、軽井沢の豊かな自然の中で見せた小芝さんの多彩な表情が収められています。

2025年は、時代劇など多彩な役に挑戦した小芝さん。自身の出演作の放送中は、SNSで自身に対するコメントをチェックしているそうで「反応を見ていて思ったのは、細かい感情の機微だったり、細かい所作だったり、こだわればこだわったほど、ちゃんと視聴者が受け取ってくださるんだって、すごく実感して。撮影しているときは、すごく苦しかったり、こだわってやっていても“伝わるかな”って不安もあったんですけど、ちゃんと一生懸命（演技に）臨めば臨むほど、（視聴者が）受け取ってくださるんだなっていうのを、改めて実感できた年だった。これからも一つ一つのお仕事や役に丁寧に向き合っていきたいなと強く思った年でした」と、手応えを感じたことを明かしました。