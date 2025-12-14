全国中学駅伝（１４日号砲、滋賀・希望が丘公園陸上競技場＝男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）の出走メンバーが１３日、発表された。２年ぶり出場の女子・御殿場中は、県大会でアンカーに起用され、２人抜きで逆転Ｖに貢献したエース岩渕理央（３年）を１区にエントリー。先行逃げ切りで入賞を目指す。

静岡の中学女子ナンバー１ランナーが全国の猛者とガチンコ勝負を挑む。御殿場中の岩渕が、県大会のアンカーから各校の主戦級が集う１区に起用された。「区間３位以内が目標。調子はいいので、ラスト勝負でどこまでいけるか楽しみ」と力を込めた。

県中学ランキング１５００メートルで１位の実力者にリベンジの機会が訪れた。１年生だった２年前に１区で起用され、レース途中で転倒。区間４２位に終わった苦い思い出がある。「全国では悪い記憶が残っているので、いい思い出に変えたい」と雪辱を誓った。

６日のしずおか市町駅伝では御殿場市代表として１区で出場。中高生区間の女子のエースが集う３・６７３キロを１１分５３秒で走破。高校生に交じって市で４位、町を含めても５位と健闘。「想定タイムで走れたので自信になった」。全国に向けたいい予行演習となった。

１１月に全国切符をつかんでから芝生での練習に取り組んできた。週末は学校から車で１０分ほどの「遊ＲＵＮパーク玉穂」で走り込み。大会会場には２度ほど試走した。「足の負担がロードとは全然違うけど、だいぶ慣れてきました」とうなずいた。

前半から勝負をかける。「全国は序盤で遅れるときつい。前についていきたい」。勝又慎之輔監督（３７）が岩渕に続く２区に成長著しいイングランド・ラシェイ・メロディ（２年）を配置。普段はバスケットのクラブチームに所属する２年生は「区間賞争いに食い込みたい」。序盤で勢いをつけ、先行逃げ切りでの入賞を狙う。（塩沢 武士）