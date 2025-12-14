俳優の吉沢亮と黒川想矢と“国宝級”の２ショットを公開し、反響を呼んでいる。

吉沢亮の公式インスタグラムが１３日に更新され、「映画「＃国宝 」で立花喜久雄の少年期を演じられた黒川想矢さんとともに、ＦＡＳＨＩＯＮＳＮＡＰのタイアップ企画に出演しています」と報告。「企画の中で吉沢が持っているのは、今年発売されたＲＩＭＯＷＡの『グルーヴ コレクション』から登場したクロスボディバッグ ありがたいことに海外へ行くことが増えている吉沢にぴったりなＲＩＭＯＷＡのバッグを抱え、バスに乗って撮影しました」と撮影の様子がつづられた。最後に「インタビューページでは黒川さんと『国宝』について、そして旅についてもお話しさせていただいています。是非チェックお願いいたします！」とつづると、撮影でのショットに加えて黒川との２ショットが披露された。

この投稿にファンからは「ほんと美しい」「２人ともいい笑顔」「ダブル喜久雄最高です」「単なるイケメンとかいう次元の人ではない」「ふたりの絡み最高」「国宝級に貴重な写真です」などの声が寄せられている。