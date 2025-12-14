¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È8¿Í¤¬Æ±Æü¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªµÜùõ¤¢¤ª¤¤¤ÏÂç¹æµã
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
¤½¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É8¿Í¤¬Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢²áÌ©¤Ê»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¾ï¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÂçÀôÍÎ¤Ï¡¢
¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×
¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÆ½¸·ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡£
³§¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ãæ¤âÂç¹æµã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´éËþ³«¡£
³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡È»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¡É¤é¤·¤¤¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¼Çµï¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡¢¡Öºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤Î¼Æ¸¤¡¦º´½õ¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿±§Ìî¾ÍÊ¿¤Ï¡¢¡Öº´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£
¿ôÆüÁ°¤«¤éº´½õ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¤¢¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±§Ìî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÆüº´½õ¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£º´½õ¤âÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç±§Ìî¤Î´é¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¼þ¤ê¤¬¤Ê¤¼¤«¤â¤é¤¤µã¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹âÈª½ß»Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¥¦¥ë¥¦¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¢¡¡ÚYoung3¡Û¤â¾Ð´é¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤é¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡ÚYoung3¡Û¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤¿¤³¾Æ¤¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¡¢¤È¤¤¤¦»Ô¾¾¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡¢¡ÖÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£
¤Þ¤¿¡¢ºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¤ò±é¤¸¤¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´°Áö¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»ÇÈ·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦µ×¾òÌò¤Î¸þÎ¤Í´¹á¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£