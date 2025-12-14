エールディヴィジ 25/26の第16節 PSVとヘラクレス・アルメロの試合が、12月14日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはイスマエル・サイバリ（MF）、リカード・ペピ（FW）、デニス・マン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはイズ・ホルンカンプ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。PSVのリカード・ペピ（FW）がPKを決めてPSVが先制。

さらに32分PSVが追加点。イスマエル・サイバリ（MF）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、45+6分、ヘラクレス・アルメロのイズ・ホルンカンプ（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から選手交代。イスマエル・サイバリ（MF）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

59分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ブライアン・リンボンベ（FW）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）に代わりルカ・クレノビッチ（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）がピッチに入る。

その直後の60分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。マリオ・エンゲルス（FW）のアシストからルカ・クレノビッチ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

61分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からイバン・ペリシッチ（FW）に交代した。

70分PSVが逆転。イバン・ペリシッチ（FW）のアシストからヨエイ・フェールマン（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

だが、73分ヘラクレス・アルメロのワリド・ウルドシフ（MF）のアシストからイズ・ホルンカンプ（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

79分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ワリド・ウルドシフ（MF）に代わりジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

81分PSVが逆転。セルジーニョ・デスト（DF）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールを決めて4-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。PSVが4-3で勝利した。

なお、PSVは38分にヨエイ・フェールマン（MF）、71分にクハイブ・ドリウエック（FW）に、またヘラクレス・アルメロは17分にデイモン・ミラニ（DF）、18分にアイバン・メシック（DF）、40分にトリスタン・ファンヒルスト（FW）、55分にワリド・ウルドシフ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

