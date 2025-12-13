ウイルソン、初心者向けのピックルボール体験イベントをニュウマン高輪で開催

アメリカ発のスポーツブランド「ウイルソン（Wilson）」が、ピックルボールを軸としたライフスタイルブランド「ピーシーケーエル スタジオ（PCKL Studio）」とタッグを組み、ピックルボールの体験イベント「Wilson TRY! PICKLEBALL」を開催する。会場はニュウマン高輪 South 2階の「+Base 1」で、期間は12月20日から28日まで。

ピックルボールは、テニスと卓球、バドミントンを融合したアメリカ発祥のスポーツ。アメリカでは競技人口が急増し、都市部でも導入が進むなど、次世代スポーツとして注目を集めている。ウイルソンはテニスのギア開発で培った知見を活かし、ピックルボールのパドルやボール、バッグ、アクセサリーなどを幅広く展開。ピックルボール専用シューズも揃え、日本市場における競技の普及とパフォーマンス向上に取り組んでいる。

同イベントでは、初心者でも参加しやすいミニコートでのラリー体験や、ボールコントロールを楽しむ「Dinkゲーム（ターゲットチャレンジ）」などを用意。会場周辺の高輪ゲートウェイシティに立ち寄った人が気軽に参加できる“都市型スポーツ体験”を提供する。参加者には、オリジナルステッカーや当日限定の特典を配付するという。

■Wilson TRY! PICKLEBALL

期間：2025年12月20日（土）〜12月28日（日）

時間：12:00〜18:00 ※12月21日（日）、27日（土）、28日（日）のみ 11:00〜18:00

会場：ニュウマン高輪 South 2F “+Base 1”