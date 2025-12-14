本日12月14日（日）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「誰も知らない明石家さんま」。

いまでは日本で知らない人はいない、お笑い怪獣 明石家さんま。2015年の第1弾放送より、あらゆる手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾。今回の放送内容を紹介！

■明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！

息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を、番組が独占取材。番組では一人の「父」としてのさんまと、彼を慕う「息子」二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。

結婚式にはさんま、母・大竹しのぶ、妹・IMALU、そして、ジミー大西が勢揃い。実の父親ではないものの、かけがえのない存在であるさんまの席次表の肩書をずっと悩み続けた二千翔さん。「父」とすべきか、「元父」とすべきか…その答えとして二千翔さんが選んだある“肩書き”とは？

さらに周囲の緊張感をよそに、親族紹介の場ではさんまは“ある意外な行動”を取り、会場を大爆笑に包む。元夫婦が同席する複雑ながらも愛に溢れた空間で、さんまが放った抱腹絶倒のスピーチをほぼノーカットで大公開！さんまの「最高の父親」としての愛と、家族の絆が詰まった感動のドキュメンタリー！

そして、結婚式だけでなく過去、当番組でさんまと二千翔さんの関係をドラマ化した「笑顔に会いに行く道〜父親 明石家さんま〜」（2020年）のエピソードも。喘息で苦しむ幼少期の二千翔さんにさんまが送った「気」のエピソードや、起業を猛反対する母の大竹に対してさんまがかけた「人生なんて失敗するのが当たり前」という感動の金言など、知られざる家族の秘話が！スタジオでは、そのドラマ内で二千翔さん役を演じた佐藤勝利も出演し、二千翔さんの感動の結婚式の様子を見守る。

■さんまが驚愕 完成間近 前澤友作氏の豪邸にテレビ初潜入！

日本を代表する資産家である前澤友作氏の豪邸に、さんまが独占潜入。なんと建設期間13年をかけたこの大豪邸は、「千葉のサグラダ・ファミリア」とも呼ばれるほどの超大作！

日本庭園や本格的な寿司カウンター、そして巨大なワインセラーまで備えるなど、その規格外のスケールにさんまもただただ驚愕。キッチンは、なんと価値ウン億円超え！稀代の資産家とさんまの交流の様子もたっぷりお届けする。

■さんまスペシャルドラマ「さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命」

毎年恒例となったさんまの半生を描くスペシャルドラマ。今回は、「さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命」を放送。すでに大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていた若かりし頃のさんま。2人の大スターの知られざる運命を完全ドラマ化。

1985年8月12日、日本列島を衝撃のニュースが駆け巡った。「日本航空123便 消息不明」。その中の1人に、昭和を代表する国民的スター・坂本さんも乗っていた。日本国民が固唾を呑んで事故の詳細を見守る中、さんまの周辺も慌ただしく情報が錯綜していた。「さんまも乗っている…」実はさんま、大阪のラジオ「MBSヤングタウン」に出るため、毎週月曜日に当該の便に乗っていた。

あれから40年、 昭和・平成・令和の芸能界を駆け抜けてきたさんま。 あの時さんまは何を思ったのか？さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、さんまと坂本さんの知られざるドラマが明らかに。

さんまを演じるのは山田裕貴。そして坂本さんを演じるのは山本耕史。ドラマだけでなく、演じた山田と山本のインタビューも。スタジオでは当時、坂本さんと共演していた石野真子のエピソードを交えて、さんまと坂本さんの秘話、そして40年経って明らかになる奇跡のつながりとは？豪華出演者たちが今年もさんまの知られざる一面を描く！

