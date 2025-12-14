本日12月14日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、なすなかにしの中西茂樹と那須晃行が登場！2年前にブレイクの真っ只中にあった2人を襲った、那須の脳梗塞発症について振り返りながら、病気後初の漫才舞台復帰の裏側に完全密着。その軌跡とコンビの絆に迫る。

◆仲良し従兄弟がお笑いの道に進んだ理由

幼少期から仲の良い従兄弟だったという中西と那須。毎日のように長電話をするほど親密だったという2人は、「一緒にいたい」という思いだけでお笑いの道に進むことを決める。そして大阪でコンビを組むとすぐに頭角を現し、2008年には満を持して東京に進出。

しかしその後は、10年以上にわたる厳しい苦労の時期を過ごすことに。番組ではそんな2人の不遇時代からブレイクまでを知る人物として麒麟・川島明がインタビュー出演。コンビが愛される理由を語りつつ、2人が見せる互いへの愛情に溢れた振る舞いを明かす。

◆那須を襲った病魔と変化した生活への思い

息のあった“コンビ芸”が注目を集め、ブレイクを果たしたなすなかにしだったが、2023年に突如として那須が脳梗塞に倒れる。「何が起こったのかわからなかった」という那須は、緊急手術で一命をとりとめるも、その後遺症で言葉が出づらくなり、コンビの“軸”であった“漫才”ができなくなってしまう事態に。

それでも中西は、相方不在のなかで不安を抱きながらも「ここで終わるような晃行ではない」と復活を信じ、那須も懸命なリハビリに励む。くじけそうな日々のなかで那須が感じた、「できないことを楽しもう」という新たな人生への思いとは。

さらに、夫を支えたそれぞれの妻2人にもインタビュー取材。入院中のリアルな思いを涙ながらに語る。

◆2年ぶりに漫才の舞台へ復帰

今年10月、2年ぶりに漫才の舞台に復帰した那須。番組では、コンビが揃って再び舞台に上がる瞬間に密着し、本番前の緊張した様子や、コンビの復活を心待ちにしていた芸人仲間、駆けつけたファンの姿を映像に収めた。久々に舞台に復帰した那須は、そこで改めて感じた“芸人のすごさ”を口にする。

そして最後に、スタジオでは那須の母から寄せられたメッセージをMCの山崎育三郎が代読。そのうえで那須は、大好きな“お兄ちゃん”への感謝と今後の意気込みを宣言する。