『良いこと悪いこと』「全員、俺が…」“犯人”の告白にネット衝撃も「裏がありそう」「単独犯とは思えない」（ネタバレあり）
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が13日に放送され、高木（間宮）が“犯人”と対面。ネット上には驚きの声が上がる一方で「まだ裏がありそう」「単独犯とは思えない」「共犯者がいそう」などの投稿が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】“犯人”が隆弘（森本慎太郎）に急接近！
タイムカプセルから抜き取られたDVDには、5年生の頃に高木たちと同じクラスだった瀬戸紫苑（吉田帆乃華）の姿が収められていた。紫苑はクラス替え早々に高木たちからいじめられ不登校になってしまい、夏休み明けに転校していた。
彼女の実家がわかったため訪ねてみると、ピアノ教室の看板が出ている。しかしそこに人の気配はない。そんな中、高木は去年の夏に“ピアノを習いたい”という娘・花音（宮崎莉里沙）を連れて、ここに来ていたことを思い出す。
さらに成長した紫苑（大後寿々花）がプロのピアニストになっていたことや、彼女の婚約者が刑事の宇都見（木村昴）であること、そして彼女はすでに亡くなっていることが明らかになる。
その後、高木はクラスメートの隆弘（森本慎太郎）が殺害されたことをニュースで知る。親友の死に呆然とする高木のもとに刑事・宇都見（木村昴）がやってくる。宇都見は高木に「伝えとかなきゃいけないことがあってさ…」と切り出すと、隆弘を殺害したことを告白。さらに、これまで亡くなった高木のクラスメートや担任教師の事件についても「全員、俺が殺したんだ」と打ち明けるのだった。
“犯人”が自らの罪を告白すると、ネット上には「まじかよ…」「宇都見は想定外」「こんな展開予想できなかったよ…」といった反響が続出。その一方で「まだ裏がありそう」「これで終わらなさそう」「単独犯とは思えない」「共犯者がいそうな感じがする…」などのコメントも相次いでいた。
