◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）

２７日のサウジアラビアでの興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥が１３日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソとの防衛戦へ向け「今回はＫＯ決着したい」と宣言。ＷＢＣ世界バンタム級新王者となった弟の拓真（２９）＝大橋＝とのマスボクシング（軽めのスパーリング）も１ラウンド披露した。

兄弟世界王者が、リング上で対峙（たいじ）した。互いに高速ジャブを交換すると、尚弥がフェイントからのワンツー、逆ワンツーを仕掛けるなど、ハイレベルな技術戦を繰り広げた。尚弥が公開練習で対人練習を行うこと自体も珍しく、極めて異例の“兄弟対決”が実現した。ミット打ちを終えた尚弥は、マッスルポーズで筋骨隆々の上半身を誇示。「精神的にも肉体的にもすごく仕上がっている。早くサウジアラビアに行きたい」と目を輝かせた。

先月、拓真が那須川天心（２７）＝帝拳＝に判定勝ちして世界王座返り咲きを果たした。試合を控えた尚弥も、天心と同じサウスポーに構えてアドバイスを送るなど弟をサポート。「正直、拓真が勝った瞬間に自分の気持ち的に抜け殻になるのかな、という不安もあった」と打ち明けたが、「逆に刺激を受けた。次の日の練習もすごく調子が良くて、逆に気合をもらった」。チーム井上の勝利が、尚弥の闘志にも火をつけた。

４団体統一王者の年間４度の防衛戦は、世界でも前例がない。尚弥にとってもデビュー翌年の１３年以来の年間４試合となるが「戦うことが好きなので、常に緊張感と張り詰めた空気の中でいられるのは心地いい」。あえてＫＯを封印してフルラウンド戦った９月のアフマダリエフ戦から３か月。「毎試合ＫＯは頭に入れているが、前回はここ数年では珍しく判定勝利を考えて試合に挑んだ。今回はしっかりとＫＯを狙って、それを実行したい」と２戦ぶりのＫＯ勝利を予告した。

サウジでは、来年５月に東京ドームで対戦が計画されている世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝と初めて同じリングに上がる。「ファンの方は来年の試合をイメージして、試合内容で『どっちが強い』『どっちが勝つ』という楽しみもあると思う。そういう見方もしてもらえたら、盛り上がる日になるんじゃないか」。中谷とのＫＯ競演が、ドーム決戦の前哨戦となる。（勝田 成紀）

◆井上尚弥の２０２５年

▽１月２４日 東京・有明アリーナでＷＢＯスーパーバンタム級１１位の金芸俊（韓国）に４回２分２５秒ＫＯ勝ち。

▽５月４日 米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＡ同級１位ラモン・カルデナス（米国）と対戦。２回に左フックのカウンターでダウンを奪われるも、７回にダウンを奪い、８回に連打を浴びせてレフェリーストップを呼び込み８回４５秒ＴＫＯ勝ち。

▽９月１４日 名古屋市のＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦。１６年リオ五輪銅メダリストの「キャリア最大の強敵」をアウトボクシングで翻弄（ほんろう）し、５年１０か月ぶりの判定決着となる３―０の大差判定勝ち。