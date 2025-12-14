24歳上の不倫相手が旅先で「胸が痛い」→緊急入院！ 「見舞いなんか行くなよ！」と言われるも…【前編】

若気の至りとはいえ、恋は時に人を常軌を逸した行動へと駆り立てる。特に不倫関係においては麻痺してしまうこともあるようで……。

投稿を寄せた50代女性は、今から30年ほど前、大卒で入社した職場で道ならぬ恋に落ちた。相手は、自身が勤める支店の支店長と仲が良かった「他店の支店長」だという。

「24歳の歳の差と、新入社員と拠点長という格差からか？彼の支払いであちこち旅行に行きました」

親子ほど年の離れた相手との逢瀬を楽しんでいたようだ。ところが、ある旅行中に予期せぬトラブルに見舞われる。（文：天音琴葉）

「急に胸が痛いと、言い出した彼」

それは、北陸へホタルイカを食べにドライブへ行った帰路のことだ。

「急に『胸が痛い』と言い出した彼。 途中休憩しながら、何とか自宅のある関東に戻ってきました」

翌日、心臓系の病院に入院したそう。命に関わる事態だが、あくまで不倫相手。女性が堂々と見舞いに行ける立場ではない。すると、上司である自店の支店長から、こう釘を刺されたという。

「見舞いなんか行くなよ！！いろんな人が混乱するから！」

この言葉で、女性は「バレないようにやってたつもりでも、会社の人は皆知ってた」と悟った。職場では公然の秘密となっていたのだ。

「どんな人だか、見てやりたい」妻のパン教室へ潜入

周囲の冷ややかな視線に気づいたものの、女性の暴走は止まらなかった。なんと、不倫相手の妻に接触を図ったのだ。

「彼の奥様は、自宅でお菓子・パン作り教室を経営してて、どんな人だか見てやりたい！！という興味本位から、通ったこともありました」

夫の不倫相手が生徒として教室にやってくるなど、メロドラマのような展開だ。法的なリスクも伴う危険な行動だが、女性はそこで意外な現実を目の当たりにする。

「すごく綺麗な方で、衝撃を受けた」

この時の女性は25歳だった。相手の家庭を壊してまで一緒になる価値があるのか、あるいは勝ち目がないと悟ったのか。女性は「このまま継続しても 私に幸せは来ない」と考え、彼に「家族を捨てて私と一緒になれる？？ならないなら今日で終わり！」と詰め寄った。

これに対し、彼は「ごめん、それは出来ない」と回答。3年にわたる不倫関係は終わりを告げた。

しかし、話はここで終わらない。別れたはずの彼が、あろうことか女性の結婚式に現れることとなるのだ。【後編】へ続く。

