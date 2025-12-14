「若者の車離れ」が叫ばれて久しいこの時代に、関東を中心に存在感を発揮している青年たちの「改造車チーム」があるという。「匿名集団」と名乗る彼らのSNSアカウントを覗くと、車高を落とした黒塗りの高級セダンの写真が並ぶ。

はたして彼らは、昭和暴走族の「リバイバル」のような存在なのか。謎に満ちたその正体に迫るべく、我々は彼らの代表者とのコンタクトを試みた。話を聞くなかで、浮かび上がってきた彼らの意外な実像とは――。



改造車チームの代表を務めるA氏

「内輪だけでは集まらない」ナゾの活動実態

――まず率直に、「匿名集団」の活動について教えてください。改造車のチームというと、やはり「深夜の集会」といったイメージがありますが。

匿名集団A氏（以下、A氏） いや、我々はそういったチームではなくて……。そもそも今は、チームのメンバーだけで集まることがほとんどないんです。

――え、チームで集まらない？ では一体何を？

A氏 主な活動としては、イベント参加ですね。ドレスアップカーのイベントで、メンバーの車を並べて。その様子をSNSで発信していくところまでがセットです。

――イベントというのは、改造車の集会のような？

A氏 いや、どちらかというと展示会ですね。規模はまちまちですが、主催の方が会場を貸し切って、そこに個人やショップが自分たちの車を並べるんですよ。それを来場者に見てもらったり、投票で入賞者を決めたり、といった具合ですね。

――ということは、そこで入賞を目指している？

A氏 いえ、それが目的でもないんです。もちろん入賞者が出れば嬉しいですけどね。あくまで趣旨は「その場でしかできない経験を共有して、その体験を発信していく」というところになります。

活動目的は「改造車のイメージを変える」

――かなりマイルドというか……。正直なところ、夜な夜な集団で街を徘徊しているようなイメージでした。

A氏 そうですよね。実は我々の活動自体、そういう改造車の悪いイメージを払拭したくてやっている面も大きいんですよ。

――イメージの払拭、ですか。

A氏 ええ、ニュースで報道されるのもネガティブな側面がほとんどで、現実でも「うるさいだけ」とか「こんな車で迎えに来られたら最悪」とか。

私自身はずっと「車の改造は普通のこと」という環境で育ってきました。ですが、大人になるにつれて、どうも世間的にこういう趣味はイメージが悪いらしい、と。

――たしかに、改造車を見下す風潮はあるかもしれません。「車高の低さは知能の低さ」というネットスラングもありますし。

A氏 そうなんですよ。車を弄っているというだけで、一様にその人の人格まで切り捨ててもいいような空気を感じたんです。

――現実はそうではない、と。

A氏 もちろん改造車の暴走行為や検挙についての報道も事実ではありますが、それはあくまで表層に見えている一部分なんですよね。

実際にイベントやミーティングの場に行ってみると、皆さん非常に気さくで、それぞれ自分なりの考えをもって、普通に交流を楽しんでいる。

そういった出会いの可能性を最初から切り捨ててしまうのは、もったいないように思えたんです。

――もったいない、というと？

A氏 もうずいぶん前から「若者の車離れ」が叫ばれていますが、まだまだ車のカスタムに興味をもってくれる可能性のある人たちもいるはずなんです。そうして入り口に立とうとしている人たちが、「この界隈は怖そうだし」と、実際の雰囲気を知らないまま終わってしまうのは残念だなと。

――それで、SNSを活用しているわけですね。車弄りの楽しい側面を伝えようと。

A氏 ええ、とくにTikTokですね。ショートムービーであれば、人の表情や現場の雰囲気をありのまま伝えられるので。「あ、この人こんな表情するんだ」とか、そういうふとした瞬間の積み重ねからイメージも変わっていくのではないかな、と。

「若者の改造車チーム」は珍しい？

――お話を聞いていると、車弄りの楽しみ方もかつてとは変わってきている印象を受けます。メンバーの方はやはり若い方が多いのでしょうか。

A氏 私が33歳で、メンバーのなかでは最年長になります。一番下が26歳ですね。

――ちょうど、「若者の車離れ」といわれてきた世代かと思います。同年代のチームは珍しいのでは？

A氏 そうですね、お金のかかる趣味ですし、イベント会場で目立つ車のオーナーさんはもう少し年配の方が多いように思います。人数で見ても、30代以下は少数派かなと。

ただSNSを見ていると、我々よりも若い人たちのチームも普通にあるんですよね。イベントでも、同世代や下の世代のオーナーと交流する機会はありますし。

――20代や30代では、趣味におけるSNSの比重も大きくなっていそうですね。

A氏 ええ、実は匿名集団のメンバーも、SNSをきっかけにつながっていったんですよ。

――おぉ、そこも現代的ですね。地元の友人、とかではないと。

A氏 私自身、数年前に関西から関東に引っ越してきて、ほとんどゼロから関係を作らなければならなくて。SNSを通じて開催されるミーティングなんかをきっかけに、気のあう人たちで集まっていった感じですね。

チーム内の序列は…

――現状、メンバーは何人くらいいるのですか？

A氏 今は5人だけです。現状は本当に気の合う仲間だけに限定している形ですね。

――意外と少人数なのですね。SNSなどで「入りたい」という声もあるのでは？

A氏 そういった声も頂くのですが、メンバーの加入については慎重に判断しています。メンバーを広げれば広げるほど、チームの知名度は上がりやすくなる反面、一人が問題を抱えたときに共倒れになるリスクもありますからね。

――入会審査のようなものはあるのでしょうか。メンバーとしての条件、とか。

A氏 そうですね、「お互いに気を遣わずに何でもいいあえる」というところでしょうか。やはり考え方や価値観の面でズレが出てきてしまうと、チーム全体の雰囲気に関わるので。

――居心地のよさを重視していると。ほかに、チーム内でのルールなどは？

A氏 あえていうなら、「全員が対等な関係で話し合う」というのがルールですかね。我々はとくにリーダーも立てていないんですよ。何か決めごとがあれば全員で話し合い、「誰か一人でも反対するなら、その話はナシに」という形にしています。

――対等な関係といっても、暗黙の序列のようなものがあるのでは？ たとえば、「車高が低い方が偉い」とか、「ホイールが大きい方が格好いい」とか。

A氏 いえ、そういう序列もないですね。もちろんコミュニティによっては、「ここをこんな風に弄っているからすごい」とか「いくら注ぎ込んでいるからすごい」というのもあるかもしれませんが……。私たちは基本的に、思い出づくりの場としてやっていますから。

他の改造車チームとの意外な関係性

――かつての改造車チームでは、チーム間の抗争があったといいます。今でもそういった対立関係はあるのでしょうか。

A氏 いや、まったく聞いたことがないですね。正直個人的には、対抗心みたいなものも感じないです。

――本当ですか？ 他のチームが目立っていると、面白くないとか……。

A氏 本当に、全然ないんですよ。そもそもチームに入る理由を考えると、一人でイベントに行くのが不安だったり、車弄りで困ったときに助け合ったり、そういうところが根っこになると思うので。他のチームと張り合おう、という考えにはならないと思いますよ。

――そういうものですか。

A氏 ええ。どのチームにもそれぞれのコンセプトがありますし、チーム名の由来なんかを聞くのも楽しいんですよね。

――ちなみに、「匿名集団」のチーム名はどこから？

A氏 ハッカー集団の「アノニマス」ですね。それを日本語の「匿名」に置き換えて。

――匿名集団のSNSを見ると、ガイ・フォークスのマスクを装着している画像がありますね。彼らの行動に、共感するところがあった？

A氏 ハッキングという世間的には是認されない方法を用いながら、世間のイメージを逆転させる、という点ですかね。

とくに2022年にロシアがウクライナに侵攻した際、アノニマスはそれに対する抗議の意味を込めて、ロシアの放送局をハッキングしましたよね。そこでウクライナ側の映像を流し、「現場はこうなっている」とロシア国内に訴えようとした。

――そういった声明がありましたね。彼らの行動を賞賛する声も多かったように思います。

A氏 彼らはハッキングを通じて、「本当はこうなんだ」というのを伝えようとしました。それによって、ロシア側で映像を見た人もいるでしょうし、世界的にも彼らの存在そのものに対する見方が変わったと思うんです。

隠れている側面を広く届けたり、世間的なイメージを逆転させたりといった点で、「改造車のイメージを変える」という我々の目的とも共通するな、と。

メンバー同士の揉めごと、脱退騒ぎは？

――お話から、かなりチームとしての理想を高く掲げているように感じます。メンバー間で、チームの方針について揉めることは？

A氏 揉めたりケンカしたり、といったことはないですね。もちろん人間同士ですから、少しずつ考えがズレてくる部分もありますが、なるべくその都度メンバー間で意見をすり合せるようにしています。

――では、メンバーの脱退といったトラブルもない？

A氏 メンバーがチームを抜ける、というのは何度かありました。ただそれは、お子さんができたりとか、仕事の都合とかですね。

――ライフステージが変わったと。普段のメンバーとの交流は、どのような形で行っているのでしょう。

A氏 以前はイベントがなくても、隔週くらいのペースで集まっていたんですけどね。車で集まることもあれば、普通に乗り合わせてバーベキューをしたり、コテージを借りてお酒を飲んで肉を焼いたり。

――理想的な大人の休日じゃないですか。なぜ今はやっていないのですか？

A氏 仕事の都合が変わったり、東海地方に引っ越してしまったメンバーもいるので。今はほぼイベントだけで、日々の連絡はグループLINEで取り合っている形ですね。

改造車の集団、警察トラブルはある？

――改造車が集まっている光景は、傍から見ると「怖い」と思われることもありそうです。これまで警察を呼ばれるなどのトラブルは？

A氏 そういったこともないですね。我々自身、改造車のイメージを変えたいという動機でやっていますから、誰かに迷惑をかけるような行動は可能なかぎり慎んでいます。

――具体的に、どんな点に気を付けているのでしょう。

A氏 やはり、待ち合わせでコンビニなどを使うだけでも、一般の利用者の方から「邪魔だな」「怖いな」と思われてしまいますよね。そうなるとお店の利益損失にもつながりますから、なるべく商業施設の駐車場は使わず、コインパーキングを使ったり、買い物をしたらすぐ出たり。

――コンビニでタムロ、みたいなことはしないと。

A氏 絶対にしないですね。あとは住宅街でアクセルをなるべく踏まないとか、夜に音楽のボリュームを上げないとか。改造車はやはり目立ってしまうので、常識的な振る舞いを当たり前にやっていく、というのは日頃から意識しています。

――そこまで気を遣っていれば、やはり免許もゴールド？

A氏 いやそれが、青なんですよ。ちょうどこの前、ゴールドになる寸前で……。

――おっと。

A氏 はじめて通る道で、車両横断禁止の標識を見落として右に入っちゃったんですよね。

――あぁ、私もまったく同じ経験があります。

A氏 ちょうど足用のプリウスに乗っているときで、気が緩んでしまっていたんでしょうね。LS（A氏の愛車）に乗っているときは、一度も切符を切られたことはないんですが。

――改造車に乗っているときの方が、集中している？

A氏 そうだと思います。改造車に乗るときは、変な道や住宅街に入らないよう事前にルートも確認しますし、運転中も気を張っているんですよね。

割とこれは、「改造車あるある」なんじゃないかな。正直、苦労して仕上げた車を傷つけたくないのもありますし……。チームのメンバーや周りを見ていても、弄っている車ほど丁寧に運転している傾向は感じますね。

