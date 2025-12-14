「がっかりするだろう」ついに復帰を果たした三笘薫、リバプール戦で見せ場作るも地元メディアは辛口「残り20分となった場面で…」
三笘薫を擁するブライトンは現地12月13日、プレミアリーグ第16節で遠藤航が所属する昨季の王者リバプールと敵地アンフィールドで対戦。ユーゴ・エキティケに２ゴールを許して０−２で敗れた。
この試合で、９月27日のチェルシー戦で負傷し、以降はメンバー外が続いていた三笘がベンチ入り。２点ビハインドの64分からブラヤン・グルダに代わって途中出場を果たした。
ついに戦列復帰した日本人アタッカーは、ボールに触る回数こそ多くなかったものの、左サイドから味方とのワンツーでボックス内で侵入して決定機を作るなど、復帰戦ながらキレのあるプレーを披露した。
それでもブライトンの地元メディア『Sussex World』は、三笘に対して採点記事で10点満点中「６点」と及第点を与えながらも、次のように厳しい評価をした。
「残り20分となった場面で、ブライトンにゲームの流れを引き寄せるチャンスだった（相手GKとの）１対１を失敗。それにはがっかりするだろう」
ブライトンは次節、20日にホームでサンダーランドと激突。三笘の先発復帰に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプール戦、三笘薫の決定機創出シーン！
