「お金のこと、周りの人より苦手かも……」。そう思ったこと、ありませんか？

この連載では、年間100世帯以上の相談にのっている発達障害専門のFPで自身もADHD当事者である『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』の著者・岩切健一郎氏が、お金について解説します。読者からは、

「お金に苦手感のある人は全員読んだ方がいい」

「簡単だけど役立ちます」

といった喜びの声が届いています。発達障害の人も、そうじゃない人にも役立つヒントが満載です。

※現在、正式な診断名は「発達障害」から「神経発達症」へ変更になっていますが、この連載では広く知られている「発達障害」という表現を用います。（構成／ダイヤモンド社・宮崎桃子）

最後にクレジットカードの明細を見たのはいつ？

以前はクレジットカードの明細は郵送で届くのが当たり前でした。

1ヶ月に1度、明細書を見て「あぁ先月は使いすぎたな」とか「洋服買いすぎたな」とか、自分のお金の使い方を振り返ることができましたよね。

しかし今はほとんどのクレジットカードの明細はペーパーレスになり、多くの人がネットで確認するという形になっています。

そこで質問です。

アカウントにログインして、

クレジットカードの利用明細を最後に確認したのはいつですか？

「毎日チェックしています」「週1でログインしています」

と答えた人はこの記事を読む必要はありません。完璧です。

しかし、もしあなたが

「ほとんどチェックしていない」「いつログインしたか覚えていない」。

だけど、

「お金を貯めたい」

と思っているなら、真っ先にやってほしいことがあります。

それは、LINEアプリの隣にクレジットカードの公式アプリを置くことです。

公式アプリとは、利用明細やポイント残高の確認ができるもの。

例）三井住友カードの「Vpassアプリ」など。

最も利用頻度の高いLINEの隣にクレジットカードの公式アプリを置き、目に入る頻度を増やして、明細チェックするクセをつけてみてください。

もちろん「一番使うのはLINEじゃなくて◯◯だよ！」という人はそのアプリの隣でOKです。

目に入る頻度が増えると、タップする回数も増えていきます。

すると、利用明細を確認する回数も増え、今月結構使ってるからセーブしようかな…といった意識が芽生えるようになるのです。

ちなみに私は、3日に1回はチェックしています。

そんなにチェックするの？ と思うかもしれません。でもクレジットカードを提示していなくても、決済されているものがあります。例えば、サブスクの支払い、クレジットカードの年会費など、知らないうちに支払っているものって意外と多いんです。

貯金したい人ほど、クレカを使うべき

ちなみにクレジットカードは積極的に使うことをおすすめします。『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』ではこう書きました。

クレジットカードは使ったほうが良いです。なぜなら、クレジットカードの明細は支出を「見える化」する最強の仕組みだからです。



――『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』より

支払いのほとんどにクレジットカードを使うことで、自分が今月いくら使っているのか、何に使っているかを簡単に振り返ることができます。自動的に書かれる家計簿のような位置づけです。



――『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』より

ぜひ、クレジットカードで支払い、利用明細がわかるアプリで利用状況を細かくチェックするクセをつけてみてくださいね！

（本記事は、『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』の著者・岩切健一郎氏が書き下ろしたものです。）