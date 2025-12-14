PK戦の末にUAEに敗れたアルジェリア。(C)Getty Images

　現在、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準々決勝で、前回王者のアルジェリアはUAEと対戦。延長を含む120分間を終えて１−１、PK戦で６−７と敗れ、連覇を逃した。

　フル代表ではないとはいえ、イスラム・スリマニやヤシン・ブラヒミといったベテランのスター選手を招集しながら、北中米ワールドカップに出場しないUAEに敗れ、国内では衝撃が広がっているようだ。

　同国のファンからは、次のような厳しい声が上がった。
 
「恥を知れ」
「マジで、クソすぎた」
「残念ながらレベルが足りていない」
「ひどすぎて言葉が出ない」
「クソみたいな監督だよな！ 全く交代させねえし、何だよこれ」
「悪いのは監督だ。35歳のブラヒミは走れなくなってるのに、フル出場させるなんて」
「ゴールを決めた後に引くなんて、自業自得だ！」
「ブゲラという愚か者、二度と指揮するなよ」

　この結果を受けて、マジッド・ブゲラ監督がアルジェリアA' 代表指揮官の職を辞すると発表。ベスト16に進出した2014年のワールドカップで主将を務めた英雄がチームを去る結果となった。

　なお、アルジェリアは大会によって、異なる２チームを編成にしており、フル代表はウラジミール・ペトコビッチ監督で変わっていない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

