¡Ö´ù¤ÎÀáÌÜ¤¬¥·¥í¥¯¥Þ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û25.4Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥«¥Õ¥§¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¥·¥í¥¯¥Þá
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°±Ìî¡Ê¡÷iaruno¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤Èð÷¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌÚÀ½¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀáÌÜ¡£¹õ¤¯¤Æ¾®¤µ¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë2¤Ä¡£
¤â¤¦¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥í¥¯¥Þ¤Î´é¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¶öÁ³¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤À¡£
°±Ìî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÅçº¬¸©¤Î¤È¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡£
ÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°±Ìî¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥·¥í¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é1Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ªÊ¬¤«¤êÄº¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡×
¡Ö¤¢¤¤é¤«¤Ë ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¸«¤¨¤ë¤Ã❣¸«¤¨¤ë¤Ã❣¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁðw¡×
¡Ö¸«¤Æ¤ë¤Í...¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¶¥é¥·¤ä°²Àã¤Î¸¤¡¢¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Ê¤É¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥·¥í¥¯¥Þ¤Ç¤â¥¢¥¶¥é¥·¤Ç¤â¸¤¤Ç¤â¥Ê¥Þ¥±¥â¥Î¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¯¤Ä¤í¤®¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤ÏºÇ¹â¤Îµï¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë