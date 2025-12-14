53歳女優、30代で最長ローンを組んで実家を建築 幼少期に両親が離婚し母と2人暮らし
俳優の鈴木砂羽が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
鈴木砂羽 ＝テレビ朝日提供
ドラマ『相棒』でお馴染みの鈴木。現在53歳、何かを始めるとコツコツ長く続けるタイプだそうで、最近はまっているのが「お伊勢参り」だそうで、伊勢神宮で誓いをたてることが身を引き締めるきっかけにもなっているという。
幼少期に両親が離婚し、母と2人の生活を送っていたという鈴木。30代の時に母の居場所を作る意味も含め、浜松に実家を建てたそうで、最長ローンを組んで家を建てたことが自身の働くモチベーションにもつながったと明かす。そんな実家で今年初めて母と一緒に行い、感動したことがあったという。
20代の時に出会い、いろんなことを学んだという亡き野際陽子さんへの思いも語る。
