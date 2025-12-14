「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025」

ドジャースの山本由伸投手が11日（日本時間12日）、世界的ファッション誌「Vogue」の2025年ベストドレッサー55人に選出された。シーズン中も話題になった高級バッグや時計が“決め手”になったようで、「当然の評価」「完全にレベルアップした」と米ファンも納得のようだ。

同誌は「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025」と題して、今季の“着こなし”55人を選出した。公式サイトで最初に取り上げられたのが、オールスター試合前のレッドカーペットでの装いだった。山本は白いダブルのジャケットを着用。足元のブーツも合わせて「ファッション通を大いに魅了」したと評価された。また、ワールドシリーズ第7戦で着用していた特注のネックレス、シャネルやルイヴィトンのバッグにも称賛されていた。

山本が世界のVIPの仲間入りを果たすと、MLB公式X（旧ツイッター）も紹介。「クリーンでクラシックなスタイル――Vogueに選ばれたのも納得。ジーターの控えめなエレガンスを思い出す」「ファッション面でも完全にレベルアップした」「ついに受けるべきファッションの評価を得た」「最高だろ……ダブルのジャケットを着たヨシを見てみろよ!! このコーデ全部が“ボス”って感じだ。チャンピオンも獲るし、ファッションでも賞を獲る」「全員をファッションで圧倒してる」「当然の評価。チャンスがあるたびに、ずっと魅せてきた」などと称賛の声が殺到した。

山本といえば、移動中に携帯する高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のブルーのカバン、2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーが話題に。公式ホームページによれば188万円以上でやり取りされている。フィールド内での活躍はもちろん、アイテムもまた評価されたようだ。