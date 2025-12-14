クッキリ過ぎて目が行く…韓国美人ゴルファー、完璧スタイル“堂々見せ”の大胆プライベートSHOT【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのキム・ヘヨンが、美スタイル際立つ近況SHOTでファンを魅了している。

【写真】スタイルが半端ない…韓国美人ゴルファーの大胆プライべートSHOT

キム・ヘヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「なんだかんだで3年目のアメリカ訪問」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投降には、アメリカに滞在中とみられるキム・ヘヨンの近況写真が並んでいる。なかでも、1枚目の写真では肩部分を露出した白の長袖トップスにデニムを合わせたコーディネートを披露。タイト目なトップスからはメリハリ抜群のプロポーションがくっきりとあらわになり、多くのゴルフファンを虜にさせていた。

（写真＝キム・ヘヨンInstagram）

キム・ヘヨンは1993年1月21日生まれの32歳。2010年にプロ転向し、これまで主にジャンプツアー（3部）で活動してきた。今季は10月に「KLPGA 2025 正会員選抜戦」の予選に出場したが、結果は9オーバーの「81」で106位。現在は登録者数約9万3000人の個人YouTubeチャンネル「ヘプロTV」などを通じて、ゴルフレッスンなどの活動を行っている。