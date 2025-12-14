どんどん競争させよう！　算数塾のカリスマ講師が教え子を「試験漬け」にする深い理由

幼児から小学校低学年にかけての時期を「空白地帯」と呼ぶのは、りんご塾代表の田邉亨（たなべ・とおる）氏だ。わずか1教室から各地に約300教室を数えるまでに塾を成長させた、いま最も注目を集める教育者のひとりである。低学年までの時期はテストがあっても簡単で、入試もないので教育が疎かになりやすい。だから「空白地帯」なのだが、この時期にこそ、目標を打ち立てることで学習成果が上がる。田邉氏の著書『本物の算数力の育て方』よりお贈りする。

空白地帯に目標を打ち立てよう

子どもの算数力を伸ばすためには、「検定試験」をフル活用するのがいい、というのが僕の持論だ。世のなかには実用英語技能検定（英検）や日本漢字能力検定（漢検）など、各種団体が定期的に開催する検定試験がたくさんあるが、それらを使うわけである。

なぜ僕が検定試験にこだわるかというと、確かな「目標」を子どもたちにつくってあげたいからだ。

学生時代、次の定期試験や、入試で合格することを目標に勉強した、という読者は多いだろう。だが、学校のテストや中学受験は、目標としてはあまりにも大きくて重すぎる。下手をするとその1回のテストで成績や進路が決まる「大勝負」で、多くの場合、取り返しもつかないから、失敗したときのダメージは大きい。

定期試験（中間テスト、期末テスト）は年5〜6回だけだし、入試に至っては受けられる機会がそれよりも少ない。出題範囲も広く、どのくらいの難易度になるかもはっきりしない。本番までの長い長い期間、どんな問題が出るかも、いい成績をとれるかどうかもわからない不安を抱えて、子どもたちは勉強することになる。

入試の場合は模試があるから、ときどき積み上げた成果を見ることができる。しかし成績がよくても賞状がもらえるわけではないし、出るのは合否の「予測」にすぎないから、手ごたえはどこか、あやふやだ。だから途中で目標を見失い、勉強に身が入らなくなる子も出てくる。

幼児や小学生が勉強しようとしないのはなぜか

とはいえ定期試験や入試があれば、まだ「まし」と言えなくもない。小学校1〜3年生くらいの間は、教育の「空白地帯」になりやすい時期だからだ。たいていの大人は「子どもの好きなことをさせて、伸び伸び育てよう」と鷹揚（おうよう）に構えている。

小学校低学年のあいだのテストは、それほど難しくない。僕の経験上、平均がおおむね70点くらいになるように配慮されていることが多い。仮に100点をとっても、賞状なんてもらえない。

中学、高校と比べるとテストはそれほどシビアではないし、少々つまずきが見られる単元があっても「いつかわかるだろう」と見過ごされやすい。中学受験を意識している親も、低学年のうちは入試対策を始めないから、塾に通わせようという発想もなかなか出てこない。

こうして子どもたちは、1〜3年生の間は「好きなように」「自由に」過ごすことになる。あえて悪く言えば「ほったらかし」になりやすいのだ。目標も見返りもなければ、子どもが自ら勉強しなかったとしても、致し方ないことだと思う。

しかし検定試験を使えば、その「空白地帯」に簡単に目標を打ち立てることができる。そして、その気になりさえすれば、すぐにでも・誰にでも始められる。漢字検定、英語検定、珠算検定など、やり方しだいで幼児や小学生でもチャレンジできる検定試験が世のなかにはたくさんあるし、取得した資格が高校・大学の入試や、さらに就職試験のときに活かせる場合もある。

そのなかでも僕の「推し」はやはり算数だが、なぜかというと上限がないからだ。算数検定、思考力検定をすべてクリアしても算数オリンピックがあるからだ。

