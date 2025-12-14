【スターバックス】”スターバックス® ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー”が新発売♪

2025年11月18日(火)からスターバックスのチルドカップのシリーズより”スターバックス® ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー”が期間限定で発売!甘くクリーミーなホワイトチョコレートにほろ苦さのあるカラメルコーヒージェリーを合わせた新作チルドカップ。冬にぴったりな濃厚でぜいたく感のあるドリンクです!全国のファミリーマート限定で販売しています♪

甘くほろ苦い新作チルドカップ



今回のスターバックスのチルドカップは、ホワイトチョコレートとコーヒージェリーを合わせた新作ドリンク。

ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

パッケージは…

白色をベースにダークブラウンを組み合わせていて光沢感のあるパッケージになっています!白色は甘いホワイトチョコレート、ダークブラウンはほろ苦いコーヒー、オレンジは香ばしいカラメルが表現されています。

そしてメタリックで華やかなデザインになっています♪

飲んだ瞬間、甘いホワイトチョコレートの風味がしっかり感じられます。カラメルコーヒージェリーが入っていてコーヒーのほろ苦さとカラメルの香ばしい風味が味わえます♪

カラメルコーヒージェリーはプルプル食感で、デザートのようなドリンクになっています!

クリーミーでまろやかなホワイトチョコレートの味わいにビターはカラメルコーヒーが合わさり、後味は甘ったるさがなく冬にぴったりです!カラメルコーヒージェリーの食感が楽しめて、満足感のあるチルドカップになっています!

商品情報

ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー

･発売エリア：全国のファミリーマート

･発売期日：11月18(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：18日間

･容量：180gカップ

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。