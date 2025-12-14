オープンスタンスはなぜNG？左足下がりからのアプローチの打ち方は…

アプローチは状況に合わせて「寄る球筋」を打ち分ける必要がある。打ち分けは、軌道やフェースコントロールを変えるのが常識だが「フィニッシュの形を決めて、そこに向かっていけば意図した球筋が打てますよ」と今野一哉。

それも普通のフィニッシュではなく、大袈裟に動いた “オーバードゥ”で形を作るといいそうだ。打ち終わったあとに大袈裟な形を作ろう！ヘンテコな形だが、試してみるとあら不思議！球筋が簡単に打ち分けられるぞ。

止まりにくい状況で止められる必殺技

グリーン奥の傾斜など、左足下がりでボールが上げにくい、下り斜面にキャリーさせるので高いボールだと前に跳ねてオーバーしてしまう。そんなときに有効な寄せ技がローボールスピンです。オーバードゥのフィニッシュは、ハイボールスピンとローボールの複合形。スピンをかけるために開いたフェースを終始キープ。アウトサイド・インで振って低いスライスを打ちます。

アウトの高い位置からインの低い位置へと振り抜いていきますが、球の上がりすぎを防ぐのはスタンスとヘッドの高さがポイントです。ハイボールほど体の回転をリードさせないので、フィニッシュに向かって体を回しやすいオープンではなく、スクエアスタンスで構える。振り抜くヘッドはできるだけ低く左へ。

実際はヘッドがヒザよりも高く上がってしまっても、意識的にはヒザより下に収めるようにしてください。体の重心ごと低く下げたフィニッシュをとりましょう。

ローボールスピン（低く出て止まる）

【狙い】

→左足下がりなどボールが上がりにくい状況から、スピンをかけて止める

イメージするフィニッシュはこの形！

★右ヒザを左ヒザに寄せる

★ヘッドをヒザよりも高く上げない

★フェースを上に向ける

★ヘッドより手元、手元よりも少し体が先行

★クラブが右方向を指す

★左足体重

スライスを打つがスタンスはスクエアにする（○）。右側が高いライでオープンスタンスにすると右足が邪魔なり、クラブを振るスペースが窮屈になってしまう（×）。

左足下がりなら傾斜なりにスイングすれば、ボールをうまく拾って打てる。傾斜に沿ってとことんヘッドを低く出す。

フィニッシュからの逆回転でトップの位置も自然に決まる

ハイボールスピンのフィニッシュから、クラブが動きたい方向に逆らわずに振り戻すと、アウトの位置にヘッドが収まる。ここがハイボールスピンの正しいトップポジョン

オーバードゥのフィニッシュから余計な動きを加えず、クラブが動きたい方向に従いながらトップまで振り戻してみましょう。たとえばインサイドに高く上げたクラブは、アウトの低い位置へと戻っていきます。この逆回転でできたトップが、その球筋を打ち分けるための軌道を作る正しいトップになります。

いかがでしたか？ ローボールスピンのフィニッシュをぜひ試してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌で連載中のプロコーチ。東京都･平井駅近くの「子供が主役のゴルフ施設」キッズゴルフクラブを主宰。東京都･幡ヶ谷駅近くのゴルフエイティーンなどでレッスン活動も行っている。キッズゴルフクラブ代表。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝日神グループ 平川CC