【なだれ注意報】北海道・帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町などに発表（雪崩注意報） 14日06:12時点
気象台は、午前6時12分に、なだれ注意報を帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町に発表しました。
十勝地方では、14日昼過ぎから風雪や大雪、高波、電線等への着雪に、15日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■士幌町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■上士幌町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■鹿追町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■新得町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■更別村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■大樹町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■広尾町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■幕別町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■池田町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■豊頃町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■本別町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■足寄町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■陸別町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■浦幌町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意