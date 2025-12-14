お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。誹謗中傷のDMなどに動じなくなった理由を明かした。

今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストにお笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介、ナダル、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが出演した。

「嫌われ芸人と言われ始めたキッカケは?」というトークテーマから、誹謗中傷のDMやコメントについて話題となり、ナダルは「ずっと携帯鳴って…誹謗中傷のDMやリプやで電池なくなったんです」と明かした。

また、大量に送られてきた誹謗中傷の中には「僕は“お前を見つけ出して必ず殺す”って奴が3人いましたから。DMで」と度を超えた内容もあり「何をバラエティーでそんなことなってんねんっていうか…」と困惑したことを振り返った。

誹謗中傷に対して「最初はやっぱり…そんな風になると思ってなかったんで。最初は受け入れがたいというか、それこそ拒絶してた。イジられるのも嫌やった」と心をズタズタにされた。

だが「結婚ぐらいで変わりましたね」とし「これ、もうなりふり構ってられへんなっていうか」と家族ができたことで心が強くなった。「もうやるしかないってなったから。もう何でもええわっていうか。気にせず。今はホンマ何言われても効かへん」と誹謗中傷に対して動じなくなったと伝えた。