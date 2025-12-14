12月7日午後、老舗のラーメン屋で豚骨ラーメンをかき込み、会場の久留米シティプラザ（福岡県久留米市）Cボックスへ駆け付けた。今年春、NHKや民放のテレビドラマにたびたび出演した長崎県平戸市出身の俳優、青山祥子さんが所属する劇団「贅沢貧乏」の舞台公演「わかろうとはおもっているけど」（作・演出/山田由梨）がまもなく始まる。

私は地元ファンの端くれだが、青山さんの舞台を生で見るのは初めてだった。と、いつの間にか地味な衣装でメイド役の一人を演じる彼女が客席の間を無言で遅々と歩み、時に床のごみを拾うしぐさをしている。自然な流れで劇中に吸い込まれていた。

本作は同劇団を率いる山田さんが27歳の頃、女性の体にしか起こらない妊娠・出産に思いを巡らせ、フェミニズムについて洞察を深めながら脚本化した作品。2019年に初演され、22年の仏パリ公演は全5回満席となり、好評を博したという。ジェンダーに関する日本の抑圧的社会構造が指摘されつつ。

どこにでもいそうなカップルの関係性が妊娠を機に、微妙に変わり始め、会話に齟齬（そご）が生じる。見る側も、男女とも身につまされっぱなしのような展開ではあるが、客観性に徹した斬新な表現手法が心をつかむ。劇中でメイドは「壁に立てかけたほうき」のような存在と規定されるものの、カーテンの向こうにいて影だけ映る、ほうきの柄に似た髪形のメイド2人の会話は文字通り「陰の主役」を思わせる。洗練された演出はカップルの魂の揺らぎを際立たせているようにも感じた。

青山さんの演技は奇声を含め、かなり個性的だ。セリフは多くなくても、変幻自在の表情で人間ドラマをにじませる。これは平戸の自由な気風と平戸人の豊かな生活感情に根差した資質だろうと独り合点し、感動が湧いてきた。「200年後にはできるようになったりしますかね？男性が（妊娠を）」とのセリフに、私は客席で「あなたが言うならでくるばい」とつぶやいた。

終演後、北九州市から訪れた平戸出身の同級生、三角明日香さん（34）は「最初の客席を歩く場面。私たちに気付いているはずなのに、一点を見つめ役柄に入っていた。まさにプロでかっこ良かった」と感想を聞かせてくれた。ロビーで4人の同級生に囲まれた平戸のヒロインの“素”の笑顔もまぶしかった。

舞台から俳優人生をスタートさせた青山祥子さん。闊達（かったつ）な演技力に間近で接し、今後のさらなる飛躍を期待した。（福田章）