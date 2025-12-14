来年度の税制改正に向けた議論が大詰めを迎えている。企業に対する減税の見直しが大きな焦点だ。効果が小さい優遇策は改めるべきである。

政府は企業や個人の税負担を特例で軽くする租税特別措置（租特）を設けている。特定の政策を進めやすくする狙いがある。

法人税関係だけで約80項目あり、2023年度は約148万法人が約241万件の適用を受けた。減税額は2兆8990億円に上る。

高市早苗政権は租特を適正化する方針を示し、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置した。

改革姿勢を示すとともに、新たな財源を確保する考えがあるようだ。ガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止に伴う1兆5千億円の税収減を補う財源にも想定されている。

租特の中には政策効果が疑わしいものがある。

企業の研究や開発を促す税制は、法人税の控除を受けている9割超が大企業で偏りが大きい。適用件数と控除額が10年で4割増えたのに対し、研究開発費は2割程度の増加にとどまる。

賃上げを促す税制は賞与を含む給与総額を基に法人税を控除しており、賃金の底上げにつながっているのか分かりにくい。人手不足で賃上げが定着し、減税が作用していないとの見方がある。

総務省は毎年度、租特の評価を公表している。本年度の報告書は、調査した40項目のうち約8割で過去と将来の効果の分析、説明に問題があると指摘した。

政府の税制調査会でも、研究開発税制が投資促進策として「機能していないのではないか」との分析が示された。

一方で、恩恵を受ける企業からは租特の継続や拡充を望む声が根強い。

自民党税制調査会の税制改正論議に合わせ、さまざまな業界団体が議員に働きかけをしてきた。見直しが浮上しても、業界の要望通りに存続する租特が少なくない。

これまで見直しが不十分だった原因を検証し、租特改革を実行できるのか。政府の姿勢が問われる。

経済成長や家計を支援する減税はもちろん重要だが、税収は減る。財政事情は依然として厳しい。効果を見極め、必要性の高い減税策に絞らなければならない。

政府は新たな減税策も検討している。11月に決定した経済対策に「大胆な設備投資税制の導入」が盛り込まれ、経済産業省は企業向けの優遇税制を創設する方針だ。

減税策を追加するのであれば、租特の見直しを踏まえて検討するのが筋ではないか。減税の条件を精査し、ばらまきのような支援は厳に慎むべきだ。

税制は公平、中立、簡素が原則である。租特は優遇を受けている企業が公表されず、検証しにくいことも問題視されている。透明性の高い制度に改善してほしい。