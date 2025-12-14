¡Îº´²ì¸©¡ÏÎ©ÃÏ¤ä¸òÄÌÀ¸¤«¤··ÐºÑÈ¯Å¸¤Ø¡¡º´²ì¾¦µÄ½ê²ñÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³ÅÄÍµµ×»á¡¡º´²ì¶õ¹Á³êÁöÏ©¡Ö¾Íè3Á±ä¿¤ò¡×¡¡À¾¶å½£¥ë¡¼¥È¡ÖµÄÏÀ¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤¤¡×
¡¡11·î¤Ëº´²ì¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î²ñÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³ÅÄÍµµ×»á¡Ê65¡Ë¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º´²ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©ÃÏ¡¢¸òÄÌ¡¢É÷ÅÚ¤Î3Í×ÁÇ¤òµó¤²¡Ö·ÐºÑ¤¬¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¸©Î©Âç¤äº´²ì¶õ¹Á¡Êº´²ì»Ô¡Ë³êÁöÏ©±ä¿»ö¶È¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢À°È÷Êý¿Ë¤¬Ì¤Äê¤Î¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¡ÊÄ¹ºê¡Ë¥ë¡¼¥È¤Î¿·Ä»À´¡ÝÉðÍº²¹Àô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·ÐºÑ³¦¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ç¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¤ÏÅÄÃæÁáµª¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
¡¡¡Ý¸©ÆâÈ¬¤Ä¤Î¾¦µÄ½ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3Ç¯´Ö¡£ÊúÉé¤Ï¡£
¡¡¡ÖÂçÊÑ½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º´²ì¡¢¶å½£¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢Éý¹¤¯°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¡×
¡¡¡Ýº´²ì¤Î·ÐºÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö»°¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£°ì¤Ä¤Ï¶å½£ËÌÉô¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡£¶å½£ºÇÂç¤Î·ÐºÑ·÷¤ÎÊ¡²¬¸©¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤Ê¤É¤Ç³èµ¤¤¬¤¢¤ë·§ËÜ¸©¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÃæ¿´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¡£³°¤«¤é¤Î¸¼´Ø¤È¤·¤Æº´²ì¶õ¹Á¡¢°ËËüÎ¤¹Á¡¢ÅâÄÅ¹Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÏÀ¾¶å½£¿·´´Àþ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¡¢ÍÌÀ³¤±è´ßÆ»Ï©¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°¤ÄÌÜ¤Ï¹Âç¤Êº´²ìÊ¿Ìî¡¢ËÉÙ¤Ê¿åÎÌ¤ò¸Ø¤ëÃÞ¸åÀî¤òÍÊ¤¹¤ëÅÀ¤À¡×
¡¡¡ÝÊª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÃæ¾®´ë¶È¤¬¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ï»ñºàÈñ¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾ºÊ¬¤òÅ¬Àµ¤Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤¹¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°Ü¹Ô´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤¯ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£³Æ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ç¤Ï·Ð±Ä»ØÆ³°÷¤¬½õ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡Ý¹ñ¤ä¸©¤Ê¤É¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÊä½õ¶â¡¢½õÀ®¶â¿½ÀÁ¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ï¡¼¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£»È¤¤¾¡¼ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤¬Îã¤¨¤ÐIT²½¤ò¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤¹¤°Íø±×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Êä½õ¶â¤Ê¤É¤ÎÃæ¿È¤âÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¡Ý2029Ç¯ÅÙ³«³ØÍ½Äê¤Î¸©Î©Âç¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£
¡¡¡Öº´²ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ç¤É¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ÅÍ×¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³¦¤È¤è¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡Ý¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¥ë¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Õ¥ê¡¼¥²¡¼¥¸¥È¥ì¥¤¥ó¡Êµ°´Ö²ÄÊÑÅÅ¼Ö¡Ë¤òÁö¤é¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñ¤¬Æ³Æþ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤¿¤á¸½ºß¤ÏÇò»æ¾õÂÖ¡£·ÐºÑ³¦¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥È¡¢ºâ¸»¡¢ºßÍèÀþ¤ÎÍøÊØÀ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸©¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝÃÏ¸µ·ÐºÑ³¦¤Ë¤Ï¥Õ¥ëµ¬³Ê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¡ÖÏ¢¹ç²ñ¤¬9·î¤Ë¸©¤ËÄó½Ð¤·¤¿Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¾¶å½£¥ë¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ø¸©¤È¸©Ì±¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Éý¹¤¤µÄÏÀ¡Ù¤òµá¤á¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á´¤Æ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ýº´²ì¶õ¹Á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¤¬³êÁöÏ©¤ò¸½¹Ô¤Î2Àé¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é2500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±ä¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢3¥¥í¤¢¤ì¤Ð²¤ÊÆ¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï3¥¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤ÏËþÇÕ¾õÂÖ¤Ç¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡£¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ëº´²ì¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ä¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤Ò¤µ¡¡º´²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¡¢°°¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¡¢¾¾Èø·úÀßÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤ÏÆ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Ï·¸å,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ËÅì»Ô,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
¥Í¥¸