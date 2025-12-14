¡Îº´²ì¸©¡ÏÏ·ÊÞ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö±É¶Ì¡×Íè·îËöÊÄÅ¹¡¡º´²ì»Ô¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
¡¡º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö±É¶Ì¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯1·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤È¿Í¼êÉÔÂ¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢Ìó50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£
¡¡±É¶Ì¤Ï1976Ç¯¡¢µì½ôÉÙÄ®¤ÇÁÏ¶È¡£Ìó5Ç¯¸å¤Ëº´²ì»ÔËÜ¾±Ä®¤ËËÜÅ¹¡ÊËÜ¾±Å¹¡Ë¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤»þ¤ÇÂçÏÂÄ®¤ÈÆîº´²ì¤â¹ç¤ï¤»¤Æ3Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏËÜÅ¹¤Î¤ß¡£±Ä¶È¤ÏÍèÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å¹Æâ¤ÎÎäÂ¢ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÊÄÅ¹¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æù¤äµû¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ¹Ç¯±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±Ä¶È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
