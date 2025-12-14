電話や交流サイト（SNS）を使った詐欺行為が全国で増え続けています。西日本新聞は昨春から福岡県内の地域版で、「それ詐欺ばい！」「詐欺ゼロへ」と題して詐欺の手口を具体的に報じてきました。このたび、報道を強化し、警察や金融機関などと連携した「それ詐欺ばい！」キャンペーンをあらためてスタートします。その一つが、漫画「記者朝倉乗子の日常」です。本紙記者が詐欺事件の被害者や警察に取材した情報を基に制作し、対策のポイントをまとめました。巧妙化する詐欺から身を守るには、はやりの手口を知ることが大切です。12月は特に詐欺被害が多く、明日15日は注意が必要な年金支給日。家族や友人、ご近所同士で声をかけ合い、詐欺被害を防ぐ力を高めていきましょう。

【取材】鶴善行、小田瑞穂

【デザイン】大串誠寿、河辺瑞樹、平原倫子

◆ ◆ ◆ ◆

詐欺の被害が止まらない。警察庁によると、特殊詐欺（偽電話詐欺）の全国の認知件数は2万57件（今年9月末）で前年同期より4割も増加。福岡県内では10月末までに確認された被害額が約44億6千万円に上り、過去最多だった昨年1年間の2倍に迫る事態となっている。

福岡県警によると、県内の被害は2015年に約18億4千万円となり、その後は増減を繰り返した。20年に約3億9千万円まで減少したが、21年から増加に転じ、上昇を続けている。

認知件数も20年の201件から5年連続で増加。今年は過去最多となった昨年を早々と追い越し、10月末時点で1075件と初めて千件を突破した。

被害が急増する背景の一つが、警察官を装うオレオレ詐欺だ。詐欺グループは実在する警察署や担当部署を名乗る。ビデオ通話の画面越しに制服姿の警察官が現れ、偽の警察手帳や逮捕状を示す。「逮捕されたくなければ資金調査に協力を」などと持ちかけ、現金を振り込ませるのがよくある手口だ。

県警は「多くの人は警察手帳や逮捕状を見たことがなく、驚いて信用してしまうケースが多い」と説明。数千万円規模の被害も続いており「警察の信用を逆手に取った犯罪で厳しく取り締まる必要がある」とする。

ただ、一部の詐欺集団は海外に拠点を構え、国境を越えた取り締まりは容易ではない。県警は、フィリピンで活動する暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」による偽電話詐欺事件の摘発を進めるが、「さまざまな詐欺組織があり全容解明は見通せない」（捜査幹部）という。

被害者の年齢層も様変わりした。かつては高齢者がターゲットになっていたが、若年・中年層の被害も相次ぐ。15年は認知件数497件のうち10〜50代は2割強だったが、24年は認知件数849件のうちこの年代が4割強を占めた。

加えて、近年はSNSを悪用して投資話や恋愛話に持ち込む詐欺が横行し、特殊詐欺を大幅に上回る被害学が確認されている。手口の巧妙化もあり、幅広い年代が標的になっている。