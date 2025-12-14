たった一本の電話が、大切な貯蓄を一瞬にして奪い、暮らしを足元から崩していく。なぜ詐欺の被害は続くのか、どうやって防げばいいのか。福岡県警生活安全総務課の村田圭介・犯罪抑止対策室長に聞いた。

偽電話詐欺は、県民がコツコツとためたお金をだまし取るものです。犯罪者による私利私欲のための行為で、絶対に許されません。被害がなかなか収まらず、県民には非常に申し訳ない気持ちがあります。

警察官を装う詐欺が増えていますが、警察からの電話の途中に検察官や銀行員に代わることはありません。LINE（ライン）で連絡を取り、捜査資料を送信することもあり得ません。ましてや、逮捕状は容疑者を逮捕する際に示すもので、テレビ通話の画面越しには見せません。相手に逃げられてしまいますから。

偽電話詐欺だけではなく、SNSを悪用した投資・ロマンス詐欺にも注意が必要です。海外に拠点を置く詐欺集団が存在しますが、SNSが普及した影響は大きいです。資産を増やしたい気持ちがあったとしても、安易なもうけ話には注意が必要です。また、犯人側は孤独感や寂しさにつけ込んできます。毎日連絡を取り合い、愛情表現を含めて自分が望むことを言ってくれるのは、昔からある結婚詐欺と似た手口です。

インターネットバンキングも悪用されています。金融機関に足を運ばなくても、預貯金の入出金はスマートフォンで容易に扱えるようになりました。自宅や勤務先に、銀行員や郵便局員の目はありません。自分の身は自分で守ることが必要になってきます。

詐欺被害を防ぐために、「電話やSNSのやり取りで、お金の話が出たら詐欺」と思ってください。不安を感じたら1度連絡を止め、誰かに相談することが防止策になります。

「自分は大丈夫」と考えず、偽電話詐欺やSNSを介した詐欺は「身近にあるもの」と注意してほしいと思います。