金融機関で働く人たちの「目」も、詐欺被害防止の大きな力になっている。福岡市東区の福岡唐原郵便局で窓口業務を担当する浦田詩帆加さん（31）もその1人。SNSを悪用したロマンス詐欺でだまされかけた高齢の女性客に、丁寧な聞き取りを続け被害を未然に防いだ。

「夫に55万円を送金したい」。11月7日午前10時ごろ、80代女性が局を訪れ、こう告げた。この時は送り先の支店名や口座の名義人が分からず、女性はいったん局外に出た。

約1時間後、再び現れた女性は、スマートフォンのメッセージアプリに送られた口座情報を示した。しかし、女性と夫の名字が違う。浦田さんが尋ねると「内縁の夫だから」。念のため氏名を書いてもらうと「漢字が分からない」。片仮名で記した氏名は、スマホの画面のものとも異なっていた。

「知らない人に送金しようとしているのでは」と疑問が膨らみ、アプリでのやりとりを見せてもらうと、一つのメッセージが目に留まった。「送金できそうかい、ハニー」。ロマンス詐欺だと確信した。

上司に報告し、警察に通報。警察官が到着して、女性はようやく詐欺に気付いたようだったという。浦田さんは「一度送金すると取り戻せない上に、さらに現金を要求されていたかもしれない。食い止められて良かった」と振り返った。