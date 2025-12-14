ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が13日、那須川天心選手に勝利し、WBC世界バンタム級王座を獲得した弟・拓真選手についてコメントしました。

この日、井上選手は今月27日にサウジアラビアで開催されるアラン・ピカソ選手との対戦に向けて公開練習を行い、弟・拓真選手を相手にマスボクシングやミット打ちなどキレのある動きを見せました。

取材対応では、王座を獲得した拓真選手の勝利について聞かれ「すごく刺激を受けましたね。自分のトレーニングもやりながら拓真のトレーニングにも付き合いながらやってきたので、正直拓真が勝った瞬間、自分の気持ち的に『抜け殻になるのかな』みたいな気持ちもありましたけど、逆に刺激を受けて次の日の練習もすごく調子が良くてモチベーションや気合をもらいました」とコメントしました。

拓真選手の勝因について、「拓真と父がしっかりと作戦を立てて挑んだ結果、それを拓真が実行できた。実行するためのトレーニングをしっかり積んだところが一番かなと思います」と分析。

「この次、拓真もビッグマッチが控えていると思うので天心戦以上のという思いが自分の中であると思うので、天心戦でやったトレーニングをベースとして、拓真本人はそれ以上に、という気持ちで次に臨むと思うので、まだまだ自分の中では伸びしろがあるんじゃないかと思います」と今後に期待しました。