¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ûà½÷ÄëáÉñ²Ú¤¬Éü³è¥Î¥í¥·¡¡Éüµ¢¤«¤é£²Ï¢¾¡¡Ö»ä¤¬¾åÃ«¤«¤éÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà½÷ÄëáÉñ²Ú¤¬¡¢Éü³è¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡£µ·î£¶Æü¤ÎÃÏ¸µÊ¡²¬Âç²ñ¤òºÇ¸å¤ËÄ¹´ü·ç¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢£¶·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£º£·î£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÌó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï£±£³Æü¤ÎÀÅ²¬Âç²ñ¤ÇÆ±¤¸¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°É¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Á£Ú£Í¡õÀ±Íè²ê°Í¡õÅ·ºé¸÷Í³¡õÉÍÊÕÅ»¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÅ¨·³¤ËÏ¢·¸µ»¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿£Å£Ø£Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éñ²Ú¤¬ÉÍÊÕ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤ÏÉñ²Ú¤¬ÉÍÊÕ¤Ë±ê²ÚÍî¤È¤·¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡ÖÉñ²Ú¡×¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡»ä¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¥Ø¥¤¥È¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£¸¤«·î´Ö¤Î·ç¾ì¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ£²Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö·ç¾ìÃæ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤«µï¾ì½ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÄË¤¤¤³¤È¤âÁ´¤Æ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤³¤«¤é£Å£Ø£Ö¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£¸¤«·î´Ö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤È¤â¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Éñ²Ú¤ÎÉÔºßÃæ¡¢¥Ø¥¤¥È¤¬¥ï¥ó¥À¡¼¡¢¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤È¿ô¡¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á°ì¶¯¾õÂÖ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ËÉñ²Ú¤Ï¡Ö¥Ø¥¤¥È°ì¶¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£º£¡¢¾åÃ«¤Ï¤¿¤Ö¤óÆ±´ü¤Î»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¾åÃ«¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤Î¤Ï»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤«¤é¡£Î¾¹ñ¤Ï¾åÃ«¤ËËÉ±Ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¾åÃ«¤«¤éÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Éü³è¤·¤¿½÷Äë¤Îº£¸å¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£