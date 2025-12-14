¿¥ÅÄ¿®À® ¿·´´Àþ¾è¤ê²á¤´¤·¡¢ºâÉÛÊ¶¼º¡Ä¡ÖËÍ¤â¥É¥¸¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¡È¾Ð¤¤ÏÃ¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Èµß¤ï¤ì¤ë!? ¥É¥¸¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¡Ä¤ÈÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
TOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î21Æü(¶â)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î½»µÈ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂå±é¡£¡Ö¥É¥¸¤Ê¼«Ê¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ>
»ä¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡Ö¥É¥¸¤À¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈÖ¹æ¤òËº¤ì¡¢¸åÆü¡¢»ÔÌò½ê¤È·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀºÊÆµ¡¤ò»È¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÊÆÅêÆþ¸å¤Ëµ¡³£¤¬Æ°¤«¤º¾Ç¤ê´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÀºÊÆ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ªÊÆ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹¥ä¥Ð¤µ¤¬Áý¤·¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅìµþÅÔ ½÷À)
¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢Âå±é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ËÍ¤â¥É¥¸¤Ã»Ò¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¼«¿È¤Î¥É¥¸¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¹Åç¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿·´´Àþ¤Ç¡Ë¹Åç¤Ç¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢»³¸ý¸©¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê¾è¤ê²á¤´¤·¤ò¹ðÇò¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤òÈäÏª¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ºâÉÛ¤òÁ´¤ÆÌµ¤¯¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ËËÛÁö¤·¤¿·Ð¸³¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥É¥¸¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤Ë³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÄó°Æ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Ê¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¼êÄ¢¤ò³«¤¤¤Æ¥á¥â¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¥É¥¸¤ò¡È¾Ð¤¤ÏÃ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤Þ¤ÞÊâ¹Ô
»ä¤Î¥É¥¸ÏÃ¤Ç¤¹¡£²È¤«¤é½Ð¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿»þ¡¢Â¤¬²¿¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤ÈÂ¸µ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÉ¨¤ÎÇË¤ì¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç100m¤°¤é¤¤¤¢¤ê¡¢²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ËÁ´¤¯µ¤µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ÎÆü¤Ï1Æü¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤¬Æü¡¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£ (Ê¼¸Ë¸© 40Âå ½÷À ¼«±Ä¶È)
¢¡¡Ö´¨¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯1Ëç¤Ç½Ð¶Ð
Æ±¤¸¤¯¡¢»ä¤â¥É¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö´¨¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¹°á¼¼¤Ç¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤À¤é¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯1Ëç¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿»þ¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥º¥Ü¥ó¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¿¤«¤é°Â¿´¡ª¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿ÍÍÍ¤ò½ýÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥á¥â¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤¹¤ë»þ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ·ù¤Ê¤³¤È¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤È¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£(ÅìµþÅÔ 30Âå ½÷À ¼«±Ä¶È)
¢¡¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÀþÏ©¤ËÍî¤È¤¹
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂ³¤¯¤È¤Ø¤³¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤á¤Ê¥É¥¸¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿·´´Àþ¤ÎÀþÏ©¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾åÃå¤«¤é¥Ý¥í¤Ã¤È¤³¤Ü¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ò±Ø°÷¤µ¤ó¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¹Ô»þ´ÖÃæ¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Åìµþ¤ÇÍ§¿Í¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë»ö¤Ë¤·¡¢¹Ô¤Àè¤Çµã¤¯µã¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡¢Íî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¸÷·Ê¡¢Î×»þ¤ÎÄË¤¤½ÐÈñ¡¢·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÌµ°Õ¼±¤Ë°®¤ê¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£(Ê¡Åç¸© 30Âå ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷)
¢¡¡Ö¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª »ä¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢É×¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç°Â¤¯Çã¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÄê²Á¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Þ²ñ¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª(ÀéÍÕ¸© 40Âå ½÷À Àì¶È¼çÉØ)
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
11·î21Æü(¶â)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î½»µÈ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂå±é¡£¡Ö¥É¥¸¤Ê¼«Ê¬¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âå±é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó
<¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ>
»ä¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡Ö¥É¥¸¤À¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈÖ¹æ¤òËº¤ì¡¢¸åÆü¡¢»ÔÌò½ê¤È·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀºÊÆµ¡¤ò»È¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÊÆÅêÆþ¸å¤Ëµ¡³£¤¬Æ°¤«¤º¾Ç¤ê´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÀºÊÆ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ªÊÆ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹¥ä¥Ð¤µ¤¬Áý¤·¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅìµþÅÔ ½÷À)
¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢Âå±é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ËÍ¤â¥É¥¸¤Ã»Ò¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¼«¿È¤Î¥É¥¸¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¹Åç¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿·´´Àþ¤Ç¡Ë¹Åç¤Ç¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢»³¸ý¸©¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê¾è¤ê²á¤´¤·¤ò¹ðÇò¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤òÈäÏª¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ºâÉÛ¤òÁ´¤ÆÌµ¤¯¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ËËÛÁö¤·¤¿·Ð¸³¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥É¥¸¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤Ë³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÄó°Æ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Ê¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¼êÄ¢¤ò³«¤¤¤Æ¥á¥â¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¥É¥¸¤ò¡È¾Ð¤¤ÏÃ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤Þ¤ÞÊâ¹Ô
»ä¤Î¥É¥¸ÏÃ¤Ç¤¹¡£²È¤«¤é½Ð¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿»þ¡¢Â¤¬²¿¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤ÈÂ¸µ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÉ¨¤ÎÇË¤ì¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç100m¤°¤é¤¤¤¢¤ê¡¢²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ËÁ´¤¯µ¤µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ÎÆü¤Ï1Æü¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤¬Æü¡¹¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£ (Ê¼¸Ë¸© 40Âå ½÷À ¼«±Ä¶È)
¢¡¡Ö´¨¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯1Ëç¤Ç½Ð¶Ð
Æ±¤¸¤¯¡¢»ä¤â¥É¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö´¨¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¹¹°á¼¼¤Ç¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤À¤é¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯1Ëç¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿»þ¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥º¥Ü¥ó¤ÏÍú¤¤¤Æ¤¿¤«¤é°Â¿´¡ª¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿ÍÍÍ¤ò½ýÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥á¥â¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤¹¤ë»þ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ·ù¤Ê¤³¤È¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤È¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£(ÅìµþÅÔ 30Âå ½÷À ¼«±Ä¶È)
¢¡¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÀþÏ©¤ËÍî¤È¤¹
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂ³¤¯¤È¤Ø¤³¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤á¤Ê¥É¥¸¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿·´´Àþ¤ÎÀþÏ©¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾åÃå¤«¤é¥Ý¥í¤Ã¤È¤³¤Ü¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ò±Ø°÷¤µ¤ó¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¹Ô»þ´ÖÃæ¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Åìµþ¤ÇÍ§¿Í¤È²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë»ö¤Ë¤·¡¢¹Ô¤Àè¤Çµã¤¯µã¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡¢Íî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¸÷·Ê¡¢Î×»þ¤ÎÄË¤¤½ÐÈñ¡¢·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÌµ°Õ¼±¤Ë°®¤ê¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£(Ê¡Åç¸© 30Âå ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷)
¢¡¡Ö¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª »ä¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢É×¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç°Â¤¯Çã¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÄê²Á¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÃ¯¤«¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Þ²ñ¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª(ÀéÍÕ¸© 40Âå ½÷À Àì¶È¼çÉØ)
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635