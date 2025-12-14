スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「メロンのスイーツ好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「メロンのスイーツ好きなのどれ？」

・「メロンのスイーツ好きなのどれ？」の結果は…


・1位 … パフェ 49%
・2位 ケーキ 23%
・3位 ジュース 14%
・4位 ゼリー 11%

※小数点以下四捨五入

37,020票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

メロンアイスパフェ


【材料】（2人分）

メロン 1/2~1個
バニラアイス 1パック
クッキー 適量
ミントの葉 適量

【下準備】

1、メロンは種を取って皮をむき、果肉だけにしてひとくち大に切る。



【作り方】

1、器にメロン、バニラアイス、クッキーを盛り合わせ、ミントの葉を飾る。



(E・レシピ編集部)