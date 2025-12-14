「メロンのスイーツ好きなのどれ？」＜回答数37,020票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第383回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「メロンのスイーツ好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「メロンのスイーツ好きなのどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
メロンアイスパフェ
【材料】（2人分）
メロン 1/2~1個
バニラアイス 1パック
クッキー 適量
ミントの葉 適量
【下準備】
1、メロンは種を取って皮をむき、果肉だけにしてひとくち大に切る。
【作り方】
1、器にメロン、バニラアイス、クッキーを盛り合わせ、ミントの葉を飾る。
(E・レシピ編集部)
