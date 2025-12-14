『相葉マナブ』2時間SPで宮粼あおい、DAIGOと“自然薯掘り”に挑戦！「今日のロケは100点満点です」（相葉雅紀） 　

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

相葉雅紀が各地に出向き、日本についての様々なことを学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』。12月14日は1年ぶりとなる2時間スペシャルをオンエア。豪華ゲストを迎え、今回で14回目となる番組恒例の自然薯掘りにチャレンジする。さらに、自然薯に合うそばを作るべく新そばの収穫にも挑む。

■末澤誠也と新そばを収穫

まず、相葉、バイきんぐ小峠英二、ハナコ岡部大のマナブメンバーと『相葉マナブ』初登場となる末澤誠也（Aぇ! group）が向かったのが茨城県坂東市。ここで、自然薯のとろろに合うそばを作るべく新そばを収穫しておいしいそば粉を手に入れる。

東京ドームおよそ15個分という広大なそば畑で収穫できるのは、粒が大きく香りが強いのが特徴の品種“常陸秋そば”。早速、相葉がコンバインを駆り収穫し始めるが、その雄姿に末澤は「すごい！ コンバインを運転できるアイドルっていない！」と感嘆の声を上げる。

その後、メンバーと末澤は収穫したそばの実を袋で受け止める作業を手伝うが、とんでもないハプニングが彼らを襲う。

収穫後は、新そばの実を製粉してそばを打つ作業に移るが、昔ながらの手挽きの石臼で製粉していくことに。これが、力のいる体力勝負の作業で、末澤も「結構重たい！ すごいです！」と額に汗する。

そして、挽きたてのそば粉を用いて十割そばを打つことに。「久しぶりだね」と余裕を見せる相葉の手慣れたそば打ちの手つきに注目だ。

ここで、話題は末澤のプライベートに。岡部から「料理はされるんですか？」と問われると、「まったくしないです！」と即答。料理をしないがゆえのラップにまつわる仰天エピソードも飛び出し、これには相葉も「生態が気になる」と興味津々。

また、末澤が“最近の悩み”“相葉には負けないこと”についても言及。声の高さを生かしたあるモノマネも披露する。そして“相葉に聞きたいこと”として、末澤は「グループとして仲良くする秘訣は？」と相葉に質問。それに対する相葉の心のこもった回答をお聞き逃しなく。

はたして、自然薯をさらにおいしく魅力的にする最高のそばは完成するのか。

■“自然薯掘り”に初参戦のDAIGO、宮崎あおいが挑む

そして、舞台を東京都八王子市に移し、ついに自然薯掘りに挑む。今回は相葉、小峠、岡部、あばれる君、途中参加のハライチ澤部佑に加えて、初参戦のDAIGOも登場。「『相葉マナブ』でやりたかったスーパービッグイベント！」と、過去、番組で掘り当てた154センチの最高サイズを超える大物をゲットするべくすでに臨戦態勢に。

一同が早速、道なき道を進んでいくと、番組史上類を見ないほど、次々と“モンスター級”の大きさを予感させる自然薯が見つかる。幸先の良いスタートに、メンバーは色めき立つ。

相葉らはスコップやクワを手に、深く穴を掘っていこうとするが、邪魔になるのが硬い土。相葉も「これはまいったね…」と苦戦するが、ここで「こんにちはー！」と元気いっぱいに現在、ドラマ『ちょっとだけエスパー』に出演中の宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）が登場し、緊急参戦。

「泥だらけになるけど、いいの？」と相葉に聞かれるが、「気合い入っています！」とやる気満々の様子。自然薯掘りは2回目だという宮崎は、スコップを器用に使って、泥をかぶることもお構いなしにどんどん掘り進めていく。

その後は、ドリルやチェーンソーを駆使したり、相葉がショベルカーを操作したりと、大迫力の場面が多数。ショベルカーの操作もお手の物の相葉でさえも、自然薯の近くまで攻めることに躊躇するが、なんとここで「行きましょう！」と発破をかけたのが宮崎。男前過ぎる“宮崎監督”の言動に、現場の士気も上がる。

はたして、相葉が「今日のロケは100点満点！ もう、これ以上ない出来」と太鼓判を押す、シナリオのない“自然薯ドラマ”の結末とは!? そして、誰もが終了したと思ったそのとき、さらなる“奇跡”が。これには宮崎もテンション爆上がりになる。

