本日12月14日（日）よる10時30分 最終回を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

最終回放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

玄一と索は、ギター作りの職人になりたいというほたるに付き添って、長野県のギター工房を見学することに。職人たちの作業を間近で見て夢が膨らむほたるは、働きながら高校の定時制に通えるよう受験勉強を始める。

ほたるの母・ともえ（麻生久美子）は出頭する決意を固め、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）は意外なところに就職!? みんなをつないできたアパートの大家・井の頭（坂井真紀）も第二の人生を始めようと動き出す。そんな中、玄一と索は一大決心をするが、2人のもとに思いがけない“悩み人”が訪ねて来る。“恋と革命”のために突き進んできた玄一と索の生き様が、思わぬ形で“悩み人”の背中を押していたのだった。

先週放送した第9話では、最後に謎の少年が突如現れ藪の中で暴れ回るシーンで幕を閉じた。一方で、それぞれが前向きに諦めることを決意。かすがいとなる家を探すも、条件に合う物件がなかなか見つからないと悩んでいた玄一と索は理想の家を諦め、2人でどう暮らしていくかを考える。

理想の母親になるために全国を旅してご当地キーホルダーを集めていたともえは、キーホルダーを盗まれてしまったことをきっかけに理想の母親になることを諦め、ほたるのもとに戻る。さらに、仁は自らが描いていた“男のロマン”を追い続けていたが、それを諦め、これからは「市ヶ谷仁のロマンを追う」と宣言するのだった。それぞれが前向きな諦めによって人生の新たなスタートを切り幸せを掴んでいく姿に、ネット上でも反響が寄せられた。

家族のカタチ、恋のカタチ、生きていくカタチ…人それぞれ違いはあるけれど、この世界が、どうか優しさであふれますように……願いを込める最終回！

最終回 あらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/）でも公開。TVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）では現在第1〜3・9話を無料で配信中。Hulu（https://www.hulu.jp/chosen-home)では最新話まで全話配信中。

そして、12月14日（日）最終回放送後から、索の“もし今の自分じゃなかったら”を描くHuluオリジナルストーリー「もうひとりの作田索、の恋」第2話がHulu独占配信開始！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi