【ネコ漫画】子猫のような鳴き声で飼い主を起こす猫!?その様子に「わかります！」などの共感コメント＆10万いいね
【漫画を読む】寝ている飼い主を起こす猫だが…!?
先日、『色々な起こし方』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.1万人(2025年12月8日現在)、今回紹介する漫画も10万いいね(2025年12月8日現在)を超える人気漫画家だ。
寝ているフータの肩をトントンと叩いて、必死に起こそうとするキュルガ。けれどフータは起きそうにないので、今度は子猫のような鳴き声を出して気が付いてもらおうとする。
かわいい声が聞こえても、起きようとしないフータ。暫くするとキュルガはベッドから降りて、今度は部屋の出入り口のところに座る。
キュルガがいなくなったので、もうひと眠りしようと思うフータ。けれどキュルガの寂しそうな背中を見て心を動かされ、ようやくベッドから起き上がるのであった。
ようやくフータが起きて喜ぶキュルガ！漫画を読んだ読者からは「わかります！」「キュルさん優しい…」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。