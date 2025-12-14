ミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争う、カーリング世界最終予選が12月6日から開催。男女の残り2枠が決まり、出場10チームがそろいました。

女子では女子日本代表(フォルティウス)が予選リーグで6連勝と快進撃。予選で唯一敗れていた1位通過のノルウェーに対して、決定戦で勝利し、出場枠をつかみました。また3位通過のアメリカがノルウェーとの最後の1枠を決める決定戦で勝利。日本とアメリカがオリンピック出場を決めて、ノルウェーは無念の敗退となりました。

一方、男子は予選2位通過のアメリカが1位通過の中国を破り、1枠目を獲得。2枠目は中国と3位通過の男子日本代表(SC軽井沢クラブ)が戦い、中国が出場権を獲得。日本は終盤にビッグエンドを許し、2大会ぶりの出場は叶いませんでした。

すでに3、4月に世界選手権が行われ、開催国のイタリアを含む、8チームが出場権を獲得。これで男女ともに出場の全10チームが決まりました。

なおミックスダブルスの世界最終予選は、日本時間14日から試合が開始。残り2枠の条件は、16チームが出場し、2つのグループに分かれて予選リーグで争います。予選リーグ各グループ1位の2チームは決定戦第1戦で対戦し、勝利したチームがオリンピックの出場枠を獲得。予選リーグ2位の2チームの勝者が決定戦第1戦で敗れたチームと戦い、勝者が残り1つのオリンピック出場枠をつかみます。日本代表(小穴・青木)も2枠の切符を目指して戦います。

▽オリンピックの出場枠を獲得チーム

【男子】

イタリア※開催国

イギリス

カナダ

スウェーデン

スイス

ドイツ

ノルウェー

チェコ

アメリカ

中国

【女子】

イタリア※開催国

カナダ

スイス

韓国

スウェーデン

デンマーク

イギリス

中国

日本

アメリカ

【ミックスダブルス】イタリア※開催国エストニアスウェーデンイギリスノルウェーカナダスイスアメリカ