カーリング 男女ともに出場“10チーム”決まる 女子日本代表が世界最終予選で切符 男子は惜しくも逃す 14日からミックスダブルスの戦いが始まる
ミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争う、カーリング世界最終予選が12月6日から開催。男女の残り2枠が決まり、出場10チームがそろいました。
女子では女子日本代表(フォルティウス)が予選リーグで6連勝と快進撃。予選で唯一敗れていた1位通過のノルウェーに対して、決定戦で勝利し、出場枠をつかみました。また3位通過のアメリカがノルウェーとの最後の1枠を決める決定戦で勝利。日本とアメリカがオリンピック出場を決めて、ノルウェーは無念の敗退となりました。
一方、男子は予選2位通過のアメリカが1位通過の中国を破り、1枠目を獲得。2枠目は中国と3位通過の男子日本代表(SC軽井沢クラブ)が戦い、中国が出場権を獲得。日本は終盤にビッグエンドを許し、2大会ぶりの出場は叶いませんでした。
すでに3、4月に世界選手権が行われ、開催国のイタリアを含む、8チームが出場権を獲得。これで男女ともに出場の全10チームが決まりました。
なおミックスダブルスの世界最終予選は、日本時間14日から試合が開始。残り2枠の条件は、16チームが出場し、2つのグループに分かれて予選リーグで争います。予選リーグ各グループ1位の2チームは決定戦第1戦で対戦し、勝利したチームがオリンピックの出場枠を獲得。予選リーグ2位の2チームの勝者が決定戦第1戦で敗れたチームと戦い、勝者が残り1つのオリンピック出場枠をつかみます。日本代表(小穴・青木)も2枠の切符を目指して戦います。
▽オリンピックの出場枠を獲得チーム
【男子】
イタリア※開催国
イギリス
カナダ
スウェーデン
スイス
ドイツ
ノルウェー
チェコ
アメリカ
中国
【女子】
イタリア※開催国
カナダ
スイス
韓国
スウェーデン
デンマーク
イギリス
中国
日本
アメリカ
イタリア※開催国
エストニア
スウェーデン
イギリス
ノルウェー
カナダ
スイス
アメリカ