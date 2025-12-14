14日放送の特番『誰も知らない明石家さんま 第11弾』で、明石家さんまさん（70）が日本を代表する資産家・前澤友作さんの豪邸にテレビ初潜入します。

■息子・二千翔さんの結婚式でのスピーチをほぼノーカットで大公開

さんまさんの知られざる一面を掘り起こす特番『誰も知らない明石家さんま』。第11弾となる今回は、息子・二千翔さんの結婚式にさんまさんが出席する様子を、番組が独占取材。さんまさんが放った抱腹絶倒のスピーチをほぼノーカットで公開します。

■前澤友作さんの超豪邸にさんまさんが独占潜入

そして、日本を代表する資産家・前澤友作さんが建設期間13年をかけた大豪邸に、今回さんまさんが独占潜入。“千葉のサグラダ・ファミリア”とも呼ばれる完成間近の豪邸には、日本庭園や本格的な寿司カウンター、そして巨大なワインセラーまで完備。その規格外のスケールに、さんまさんもただただ驚がく。キッチンは、億単位のお金をかけたといいます。前澤さんとさんまさんの交流の様子もたっぷりお届けします。

■さんまさんと坂本九さん 2人の国民的スターの半生をドラマ化

さらに、毎年恒例となったさんまさんの半生を描くスペシャルドラマ。今回は、『さんまと坂本九 ２人の国民的スター 知られざる運命』を放送します。すでに大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていた若かりし頃の明石家さんまさんを完全ドラマ化しました。

特番『誰も知らない明石家さんま 第11弾』は、日本テレビ系で14日よる7時から放送です。