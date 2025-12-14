お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（45）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。1日に送られてきた誹謗中傷のDMなどの最大件数を明かした。

今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストに井上、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが出演した。

「嫌われ芸人と言われ始めたキッカケは?」というトークテーマから、誹謗中傷のDMやコメント数について話題となった。ナダルは「ずっと携帯鳴って…誹謗中傷のDMやリプやで電池なくなったんです」と明かした。

これに井上もしんいちも「俺もある」と経験があった。井上は「ものまねグランプリでG-DRAGONのものまねして、ネタみたいなんやったら次の日（DMなどが）止まらんくて…ホンマにスクロールしてそのまま携帯の電池なくなった」と振り返った。

さらに、その日に来た件数については「2万件来た」と告白。この衝撃件数に濱家隆一は「ヤバッ…」と仰天。山内健司が「DMがですか?」と確認すると、井上は「コメントみたいなん。悪口」と振り返った。

しんいちも「僕も7000件来ました。DMで。水ダウで」と大量の誹謗中傷があったことを明かした。ナダルは「僕は“お前を見つけ出して必ず殺す”って奴が3人いましたから。DMで」とし「何をバラエティーでそんなことなってんねんっていうか…」と困惑したことを振り返った。

また、井上は2万件の誹謗中傷が届いたものの「SNSのコメントは何も思わない」と傷付くことはないとした。その理由は「熱量ないやんか」とし「街歩いてて2万人に“気持ち悪い”言われたら多分へこむで。でも2万件の“気持ち悪い”は別に」と心に響かないと語った。