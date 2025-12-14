◇関西学生アメリカンフットボールリーグ 1部2部入れ替え戦（2025年12月13日 たけびしスタジアム京都）

1部と2部の入れ替え戦2試合が13日、京都市のたけびしスタジアム京都で行われた。同大（1部7位）はDB三島耕生（4年）が2インターセプトの活躍を見せ、龍谷大（2部2位）に21―7と快勝。甲南大（1部8位）は第4Q残り1分17秒に逆転TDを奪って京産大（2部1位）を下し、いずれも残留を決めた。

＜同大＞置き土産の2インターセプトだった。14点リードした第3Q4分46秒、自陣深くでDB三島がインターセプト。ピンチを切り抜け、試合終了間際にも2つ目を決め、残留に大きく貢献した。「しんどい場面でビッグプレーができて良かった」。前回1部に在籍した3年前は、不祥事のためリーグ戦途中で棄権し降格。一昨年は入れ替え戦出場を逃した。「4年間、大変なことの方が多かったけど、最後に残せて良かった」と三島は胸をなで下ろした。

＜甲南大＞劇的な逆転勝利で1部残留を決めた。3点を追う第4Q10分43秒にQB阪本幸之助（2年）がWR森川立望（4年）へTDパス。司令塔は「練習したことが出せた」と満足そうにうなずいた。全敗に終わったリーグ戦から1カ月。DB仲西元樹主将（4年）ら幹部が先頭に立ち、もう一度、基本を徹底することを訴えた。「（2部に）落とすわけにいかないプレッシャーがあった。下級生もみんな助けてくれた」と仲西は感謝した。