¢£GI¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê14Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì ¼Ç1600m¡Ë
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡¢GI¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£º£Ç¯6·î¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·»Ï¤á¤¿¼ã¤2ºÐÇÏ¤¿¤Á¤ÎGIÀïÀþ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢JRA¤ÎGI¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¾¡ÍøÇÏ¤¬ÉÔºß¡£º®Àï¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÆÇÏ»°´§Ï©Àþ¤òÀê¤¦2ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¼ã¶ð¤«¡©
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2ºÐÇÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÌ¿ÇÏ¤ÈÃíÌÜÇÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¿ÇÏ¡§¤¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ2¡ËËÌÂ¼Í§°ì
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢²áµî10Ç¯¤Ç2¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢2Àï¤ÎÇÏ¤Ï6¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1800m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2¾¡¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¾å¤¬¤ê¡Ê¥é¥¹¥È600m¡ËºÇÂ®¤Î¾¡Íø¡£Á°Áö¤ÏÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤Ï2016Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ï¢¾¡¡¢ºù²Ö¾Þ¡ÊGI¡Ë¤â2Ãå¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Îºù²Ö¾Þ¤È¤¤¤¦ÌÆÇÏ¤ÎÂç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤°ìÆ¬¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§©¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ2¡Ë¾¾»³¹°Ê¿
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜÇÏ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á°Áö¤ÎÃæµþ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊGIII¡Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊGI¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢º£²ó¤â³è¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¡Ê1600m¡Ë¤¬¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£