きょう14日（日）から週明けあす15日（月）にかけて、急速に発達する2つの低気圧の影響で、北陸と北日本を中心に大荒れの天気になりそうです。新幹線や空の便など、交通機関が大きく乱れるおそれがあります。

■暴風・大雪・猛ふぶきに警戒を

きょう14日（日）午後以降、北陸から東北の平野部では雨、内陸や山沿いでは雪が強まるでしょう。風も強く吹きそうです。なお、夕方以降は北海道の太平洋側やオホーツク海側の市街地でも、ドカ雪や猛ふぶきとなるおそれがあります。

■関東は昼ごろまで断続的に雨

きょう14日（日）朝は雨の降っている沖縄、西日本から関東にかけては、午後は晴れ間の戻る所が多くなる見込みです。最高気温は前日より高い所が多いですが、冷たい北風が強く、晴れる所でも冬らしい寒さが続くでしょう。東京都心はきょう14日（日）も10℃に届かず9℃の予想です。

【きょう14日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :1℃ 釧路:2℃

青森 :7℃ 盛岡:5℃

仙台 :10℃ 新潟:11℃

長野 :10℃ 金沢:11℃

名古屋:13℃ 東京:9℃

大阪 :13℃ 岡山:11℃

広島 :11℃ 松江:11℃

高知 :14℃ 福岡:11℃

鹿児島:14℃ 那覇:19℃

■あす通勤・通学時は交通機関が大きく乱れているおそれ

北陸から北日本は週明けあす15日（月）午前にかけても大荒れの天気が続く見通しです。通勤・通学の時間帯は暴風により、交通機関が大きく乱れているおそれがあります。雪を伴う所では車の立ち往生や、ホワイトアウトなどによる交通障害にも警戒が必要です。電線への着雪によって、停電が発生するおそれもあります。なお、特に北海道ではきょう14日（日）夕方以降は、不要不急の外出は控えた方がよさそうです。

【予想される最大瞬間風速】

▼きょう14日（日）〜あす15日（月）にかけて

北海道 40メートル

東北・北陸 35メートル

【予想される波の高さ】

▼きょう14日（日）〜あす15日（月）にかけて

北海道 7メートル

東北 6メートル

北陸 6メートル うねりを伴う

【予想される24時間降雪量（多い所）】

▼あす15日（月）午前6時まで

北海道 70センチ

▼その後、16日（火）午前6時まで

北海道 50センチ