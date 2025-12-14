【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 アウクスブルク（日本時間12月13日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】堂安律、超絶ドリブル突破→衝撃カットイン弾

フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季4ゴール目となる圧巻の先制点を挙げた。たった1人で組織を破壊したテクニックにファンたちも歓喜している。

フランクフルトは日本時間12月13日、ブンデスリーガ第14節でアウクスブルクと対戦。堂安は右のサイドハーフとして先発出場した。

ゴールレスで迎えた68分、右サイドに開いたラスムス・クリステンセン、オスカー・ホイルンドと繋いでボールは堂安の足元へ。ケベン・シュロッターベックのスライディングを交わして、ボックスに向かってドリブルを開始し、プレスバックに来たクリスティヤン・ヤキッチを背中でブロック。対峙したクリスラン・マツィマを翻弄してタイミングをずらし、最後は左足でフィニッシュに持ち込むと、GKが一歩も反応できない完璧なシュートがゴールネットを揺らした。

この試合で解説を務めたFC町田ゼルビアの谷晃生と菊池流帆は口を揃えて「すげー」を連発。さらに「日本代表の10番やん」「一回で仕留め切りましたね」と興奮を抑えきれない様子だった。またSNSのファンたちも「堂安きたー！」「堂安すげえ」「エグすぎだろ」「さすが日本代表の10番」「最近ヤバい」「これが日本の10番だわ」と大絶賛している。

これで堂安は今季のリーグ戦14試合で4ゴール5アシストをマーク。チームも堂安のゴールが決勝点となり、リーグ戦では3試合ぶりの白星を手にしている。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）