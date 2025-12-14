明石家さんま、“息子”二千翔さんの結婚式へ “抱腹絶倒スピーチ”をほぼノーカットで公開
日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』の第11弾が、きょう14日午後7時から午後9時54分まで放送される。今回は「【独占映像】明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！」、ドラマ『さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命』「さんまが、前澤友作氏の“千葉のサグラダ・ファミリア”に潜入！」の3本立てで送る。
【写真】5年前…二千翔役を演じた佐藤勝利
「明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！」では、息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を番組が独占取材。ひとりの“父”としてのさんまと、さんまを慕う“息子”二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。結婚式には、さんま、母・大竹しのぶ、妹・IMALU、そして、ジミー大西らが勢ぞろい。実の父親ではないものの、かけがえのない存在であるさんまの席次表の肩書をずっと悩み続けた二千翔さんが選んだある“肩書き”が明らかになる。
周囲の緊張感をよそに、親族紹介の場でさんまは、“ある意外な行動”を取り、会場を大爆笑に包んだ。元夫婦が同席する複雑ながらも愛にあふれた空間で、さんまが放った抱腹絶倒のスピーチをほぼノーカットで大公開。さんまの“最高の父親”としての愛と、家族の絆が詰まった感動のドキュメンタリーとなる。
そして、結婚式だけでなく過去、当番組でさんまと二千翔さんの関係をドラマ化した『笑顔に会いに行く道〜父親 明石家さんま〜』（2020年）のエピソードも送る。喘息で苦しむ幼少期の二千翔さんにさんまが送った“気”のエピソードや、起業を猛反対する母・大竹に対し、さんまがかけた「人生なんて失敗するのが当たり前」という感動の金言など、知られざる家族の秘話が飛び出す。スタジオでは、そのドラマ内で二千翔さん役を演じた佐藤勝利（timelesz）も出演し、二千翔さんの感動の結婚式の様子を見守る。
また、さんまは、日本を代表する資産家である前澤友作氏の豪邸に潜入する。建設期間13年をかけた大豪邸は“千葉のサグラダ・ファミリア”とも呼ばれるほどの超大作。日本庭園や本格的な寿司カウンター、巨大なワインセラーまで備えるなど、その規格外のスケールにさんまも驚く。キッチンは億超えの価値があるという。稀代の資産家とさんまの交流の様子もたっぷり届ける。
スペシャルドラマ『さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命』では、すでに大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていた若かりし頃のさんまの知られざる運命を完全ドラマ化する。
